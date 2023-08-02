河北出版社遭暴雨重創！洪水灌入倉庫「大量書本泡湯」

▲涿州因極端性強降雨，近百家的出版業損失慘重。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

受杜蘇芮殘餘環流影響，河北、北京、天津、河南等部分地區發生了極端性強降雨。河北涿州作為出版業的庫房重鎮，在此次災害中損失慘重，水電中斷、道路不通、進水深度高達2公尺將所有圖書泡水，損失不可估計。

河北涿州的北京西南物流中心，其佔地面積2600公畝，有近百家出版社及出版商於此處。據2018年數據統計，西南物流中心及周邊倉庫的年發貨碼洋超100億元人民幣（約424億元新台幣），但因為此處地勢低窪，成了該次強降雨的重災區。

綜合陸媒報導，涿州西南物流庫區東區的北京時代華語所在的庫房受災嚴重，水電中斷，道路不通，進水深度高達2公尺，所有圖書被泡水。科學普及出版社也全部被淹，因水深人無法前往，損不可估量。

北京集文天下文化發展有限公司周大衛表示，發現水進來時馬上搶救，但是水來的特別快，水進倉庫的時候，只救了一部份的書，1個小時的水位就能漲到1公尺深，水漲得太快，來不及做補救，水位如果在長10公分，第二層書估計不保，目前受損的圖書金額約2500萬實洋。

其他倉庫也在緊急準備避險中，中圖網總經理黃平稱，目前倉庫還未受到太大影響，但是正在加緊搶險中，購買2000個編織袋，準備購買沙土加緊防護，並且將倉庫裡的書盡可能往高處搬，隨時防範被淹。