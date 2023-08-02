溫州商場竟有「獅子表演」　欄杆超矮遭質疑「跳出來怎辦？」

▲溫州商場引進獅子表演，官方稱表演未經審批報備。（圖／澎湃新聞，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

有網友爆料，溫州龍港市一商場於28至30日有獅子、熊等動物在表演，但現場安全措施簡陋，將觀眾和猛獸隔開的鐵欄杆高度不夠，而且也只是隨意固定在周邊物體上，引發市民質疑，萬一獅子發飆跳出來怎麼辦。

據《澎湃新聞》報導，有民眾反映，溫州龍港新鴻廣場未來城有雜耍團在商場進行表演，有獅子、熊等動物在表演，但現場安全措施極為簡陋，固定的安全繩隨意綁在周邊物體上，假如獅子跳過鐵欄杆或欄杆倒了，後果不堪設想。

龍港市委相關部門人員表示，表演沒有經過審批，到現場時發現雜耍人員已經將鐵架拆除，動物都已經拉到籠子裡，有要求雜耍團，將所有的舞台、設施都拆除，不能在進行表演，同時，對未來商場的負責人，做出嚴肅的批評跟教育，還要再跟執法人員協商，根據情況再考慮是否做出更嚴厲的處罰。

龍港市委相關部門人員還說，這個商場是去年剛開業的商場，經理也是剛來，因為平時會邀請一些團隊來商場做活動，沒有去審批。這次的動物表演，帶有一定的風險，商場也沒有意識這個問題，這次就將外面的獅子團隊引進來表演，在這裡表演，也不知道要去審批報備。

龍港市委相關部門人員提到，該經理對商場內的表演審批不了解，也沒有意識到獅子表演的風險。現已要求商場展開任何帶表演性質的活動，均須到審批局進行審批，再到文旅部門報備。