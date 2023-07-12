向在陸優秀台青招手！　溫州釋出400多個就業機會

▲ 第八屆「築夢溫州 創業創新」台灣青年實習就業人才對接會 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／綜合報導

「築夢溫州 創業創新」台灣青年實習就業人才對接會日前圓滿結束，主辦方篩選42家企業，共有400多個參考職缺，150多個實習崗位，參會企業也十分多元，總共吸引100多名優秀台灣青年參加。

據陸媒報導，溫州台灣青年創業就業服務中心主辦的第八屆「築夢溫州 創業創新」台灣青年實習就業人才對接會7日舉行，主辦方篩選安排42家企業參展，共收集到400多個就業機會，150多個實習名額。

本屆參會大陸企業也十分多元，包括溫州醫科大學、溫州大學、溫州肯恩大學等10所溫州高校，還有東南電子股份有限公司、浙江偉明環保股份有限公司、浙江奧康鞋業股份有限公司、報喜鳥股份有限公司、溫州源大創業服務股份有限公司等6家上市企業，興業證券股份有限公司、寧波銀行溫州分行等銀行和證券。

▲多年來，大陸溫州大力支持台青來發展。（圖／主辦方提供）

本次交流與推介盛會吸引100多位在陸優秀台灣青年人才參加，有來自清華大學、北京大學、鄭州大學、中央大學、浙江工業大學等60多所大學（其中有20多家是985、211高校），其中博士學歷52人（其中文科類佔70%以上），碩士8人。

「築夢溫州 創業創新」台灣青年實習就業人才對接會自2015年以來已成功舉辦七屆。據統計，自舉辦以來共累計組織溫州440多家企事業單位參會，提供4100多個就業機會，累計1000多名台灣碩士博士青年學生。

同樣於2015年成立溫州台灣創業就業服務中心，扮演兩岸橋樑，長期深化兩岸青年合作交流。近年來，累計組織兩岸青少年交流聯誼、創業體驗12000多人次，服務台灣青年近6500名，幫扶台青創業就業實習800名。