斥資20億！溫州台商科技產業園啟動

▲ 2023年「浙江·臺灣合作週」 。（圖／台商提供）

記者任以芳／綜合報導

2023年「浙江·臺灣合作週」7日在溫州分會場活動在溫州啟幕，累計新簽約臺資項目7個，涉及高端製造業、食品加工、文旅、教育、養老等領域。活動現場，舉行溫州市臺商科技產業園開園儀式，由溫州臺商協會聯合12家臺企投資建設，總投資約5億元人民幣（約台幣20億）打造溫州臺商科技產業園。

開幕式上，舉行海峽兩岸（溫州）大健康產業園揭牌儀式，該產業園獲批是溫臺經貿合作建設的重大突破，進一步推進兩地產業。儀式上舉辦海峽兩岸（溫州）大健康產業園「一核多點」平臺體系授牌和溫臺大健康產業招商聯絡機構授牌，共同推進溫州海峽兩岸（溫州）大健康產業園建設。

活動現場，舉行溫州市臺商科技產業園開園儀式，由溫州臺商協會聯合12家臺企投資建設、佔地87畝、總建築面積14萬多平方米、總投資約5億元的溫州臺商科技產業園，換算約20億台幣，成為浙江省第一個臺商科技產業集聚發展地，開啟溫臺兩地產業合作。

▲ 浙江·臺灣合作周溫州分會場累計新簽約臺資項目7個 。（圖／台商提供）

臺灣合作周經貿交流最重要活動，臺商投資合作項目簽約。本屆浙江·臺灣合作周溫州分會場累計新簽約臺資項目7個，涉及高端製造業、食品加工、文旅、教育、養老等領域。

全國臺企聯青委會第十三期青年精英特訓營在現場同步啟動。150名臺商二代、三代青年將在溫州開展為期一星期的特訓活動，有講座授課、青年沙龍、企業參訪、文化體驗等搭建起溫臺青年企業家交流平臺，增進溫臺青年企業家的溝通交流。

該活動全國臺企聯青委會、臺灣知名工商團體、各地臺商協會、企業及在溫臺商臺青、溫商代表等海峽兩岸的450名嘉賓相聚一堂。海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪、國臺辦經濟局局長張世宏、全國臺企聯會長李政宏、浙江省委常委、溫州市委書記劉小濤、浙江省臺辦副主任周晁利等人出席，市委常委汪馳主持開幕式。

當前，溫州對臺開放作為新一輪對外開放的重要方向，加快實施「東引臺資」提質增速工程，全力推進海峽兩岸大健康產業園和「臺青築夢家園」建設，為溫州對接臺灣產業提供先行先試創新平臺，推動兩岸民營企業和民間資本深度融合發展。