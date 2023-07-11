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大陸 大陸焦點 特派現場

溫州歡迎台青來發展　創業創新成果展圓滿落幕

▲▼ 2023 溫州台灣週 。（圖／台商提供）

▲2023年溫州臺青創業創新成果展 。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

溫州臺青創業創新成果展日前完美落幕，展示近年來溫州對臺工作的總體面貌和豐碩成果，吸引近300位來自全大陸各地的台青、台商。本次展會以創業篇、就業篇、聯誼篇、安居篇、服務篇等五個篇章為主題，總體介紹溫州近年來的對臺工作情況。

本次成果展展廳面積近400平方米，內容分為三個部分，溫州對臺工作總體概況、溫州高校對臺工作展示、溫州臺青「創客」孵化平臺成效展示。另外，目前大陸以電子支付為主，必須先有當地銀行帳號，現場也為需要的臺胞辦理銀行卡，讓首次赴陸台青便利生活，順利接軌大陸生活。

活動現場也展示各高校特色及對臺成果。溫州大學近年來先後與來自臺灣18多高校建立友好合作關係，學校現聘有臺籍教師14人，學校2021年獲批「溫州市臺灣青年創業就業實習基地」，2022年獲批溫州市兩岸青年融合發展研究中心」。

溫州職業技術學院是浙南閩北唯一一所大陸特色高水平高職學院。學校與來自臺灣多所大學開展定期交換生交流工作，舉辦臺灣學生研習營、首屆兩岸南拳公開賽等活動，現有臺籍教師1人，已在校任職7年，深受學生歡迎。現場帶來了「雙創」工作典型案例，SEAKEY工作室服裝展示，還有設計學院的展品。

▲▼ 2023 溫州台灣週 。（圖／台商提供）

▲浙江各大高校成果介紹。（圖／主辦單位提供）

浙江工貿職業技術學院市連續8年舉辦兩岸青年創客坊活動，與來自臺灣高校開展合作辦學，累計培養400餘名學生。現場展示甌塑、甌繡、甌窯等溫州非遺作品，還有木活字印刷作品及對臺研究成果材料。

浙江安防職業技術學院依託溫州國際設計雙年展平臺，積極開展兩岸交流，四屆雙年展收到千餘件來自臺灣的投稿，入圍展出作品總計46件。現場帶來了20多件作品展示。

浙江東方職業技術學院歷來重視與臺灣的合作交流，現場還帶來溫州的非遺作品——甌窯，展示在甌窯上寫書法的技能，還有醫康養智能行走機器人、數製造設備、臺灣學生的剪紙作品及茶藝展示等。

除了高校成果展，現場還有9家臺灣企業帶來自家產品，涉及臺灣茶葉，劇本殺、戶外野營用品、美甲服務、雪地眼鏡等產品。讓臺灣青年更深入瞭解臺商在地發展現況，作為後續到溫州創業、就業、工作、生活的參考。

▼ 臺商展出特色商品，讓台青了解台商在溫州發展動態  。（圖／台商提供）

▲▼ 2023 溫州台灣週 。（圖／台商提供）
 

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