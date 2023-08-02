NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

▲NONO戴著藍色口罩，穿著白色上衣現身，面對鏡頭低頭不語。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、張君豪、黃彥傑／台北報導

藝人NONO（本名：陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控猥褻，透過網路「ME TOO」活動串聯，陸續挺身而出的女性被害人粗估達30人之譜，台北市警局婦幼隊2日上午在北檢檢察官指揮下到北市內湖區NONO住處搜索，並以傳喚通知方式，正式約談「妨害性自主」涉嫌人陳宣裕到案，搜索過程中，NONO都相當配合。

檢警為鞏固包含小紅老師及其他女被害人指控遭NONO性侵不法情事，搜索目標包含NONO本人使用的手機、筆電、平板等3C儲存裝置，也要求NONO交出社群平台、通訊軟體所使用的帳號密碼，希望透過數位鑑識技術還原釐清當年NONO與女被害人的攀談互動過程。



▲NONO被小紅老師等人提告。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師 Anissa）

另外NONO在得知警方上門並呈上法院搜索票、地檢署傳喚通知書後，也淡定的請問警方能否請律師到場陪同，婦幼隊警方上午8時許展開搜索，等到律師到場與NONO會合後，本來預計上午11時許就要出發前往北檢接受檢察官複訊，但因檢方顧慮犯嫌人權，檢警才把NONO和隨行律師先帶回婦幼隊用餐，中午12時許再將兩人送往北檢接受檢察官複訊。

據了解，北市婦幼隊早在2周之前就訪談疑遭NONO性侵、猥褻、性騷的女被害人，希望藉此釐清、鞏固NONO的涉案程度。

NONO爆發性侵、性騷指控後，就宣布停止演藝工作後，當時NONO妻子朱海君以「事件發生時還不認識NONO」回應，不過小紅老師指出「性侵的時間都與NONO夫妻倆交往的時間重疊卻還裝傻」，她的社群平台因此關閉留言功能。迄今社群網站尚未恢復更新，NONO性侵多女案件是否向上延燒，仍有待檢警調查釐清。

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