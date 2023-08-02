股票淪壁紙！遊戲網石公司突終止交易　散戶提告怒吼：還我辛苦錢

記者黃宥寧／台北報導

以線上遊戲軟體為主的網石棒辣椒公司（6468），上月3日突發布重訊終止興櫃及撤銷公開發行，並決議買回公司庫藏股轉讓予員工，導致股民滿手股票一夕成壁紙，血本無歸。今（2日）20多名小股東包車赴士林地檢署遞狀告發，其委任律師黃秀惠指出，網石董事會決策違反董事忠實義務，故對董事長金炳規等7人提告特別背信罪。

▲網石棒辣椒公司突發布重訊終止興櫃及撤銷公開發行，股民們無預警遭坑殺，憤而赴士林地檢署遞狀告發。（圖／記者黃宥寧攝）

律師黃秀惠表示，今年6月26日網石股東常會剛行禮如儀落幕，會中公布公司資產總計為817,038,000元，帳上現金約7億2千萬元，去年全年每股盈餘2.51元，卻沒說明為何無任何配息，但在整場股東會中，經營團隊一再強調公司經營穩定，並無透漏任何終止興櫃買賣、撤銷公開發行及買回公司股票轉讓給員工計畫。

▲網石股民遭坑殺成立自救會。（圖／記者黃宥寧攝）

以線上遊戲軟體為主的網石棒辣椒公司（6468），上月3日突發布重訊終止興櫃及撤銷公開發行，並決議買回公司庫藏股轉讓予員工，導致股票暴跌甚至淪壁紙，血本無歸。今（2日）20多名小股東包車赴士林地檢署遞狀告發，其委任律師黃秀惠指出，網石董事會決策，違反董事忠實義務，故對董事長金炳規等7人提告特別背信罪。

今到場的股民多數從台中北上，眾人拉起自製布條，並齊呼喊「韓國壞公司，還我辛苦錢！」表達不滿。其中1名股民低調說，共有65人成立自救會，當中甚至有位銀行退休經理，是經過審慎評估才買進股票，豈料無預警被坑殺，讓許多股民陸續拋售持股，造成股票大跌，並在終止興櫃買賣即撤銷公發後，一夕淪壁紙，盼司法能還台灣善良股民一個公道。

網石集團2000年成立於韓國（僑外資），是全球頂尖的手機遊戲開發和發行商，且致力於提升遊戲體驗並使全球玩家享受娛樂，作為Kabam與SpinX Games的母公司，旗下手機遊戲包含《天堂2 ：革命》、《MARVEL未來之戰》等。