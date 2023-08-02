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吃剩白飯倒回鍋「太噁了」　花蓮某餐廳秀監視畫面：栽贓就提告

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

日前一名網友到花蓮某餐廳用餐，目睹店家將剩飯倒回飯鍋中，事後他打電話向餐廳質問此事，餐廳稱這些白飯會另外作廚餘；然而，對於店家說法他並不買單，大票網友看完也直呼，「太明目張膽了吧！」對此，餐廳老闆提出員工將白飯廚餘帶走的監示器畫面表示，若是刻意栽贓就會提告。

▲▼ 花蓮餐廳爆出將客人吃過的飯倒倒回飯桶，事實是全部集在一起後，再由員工帶回家給家畜吃。（圖／業者提供）

▲老闆提供監視器自證清白表示，員工是將剩飯帶回家給飼養的雞鴨或豬吃，並非再留下再給用餐客人吃。（圖／業者提供）

網友在「爆廢1公社」PO出影片，表示8月1日到花蓮某間餐廳吃飯，結果竟看到店員將各桌回收的剩飯，逐一倒回飯鍋裡。網友當晚上越想越受不了，打電話詢問餐廳，竟獲回應告說白飯會另外收回廚餘。」

對此，原PO仍抱持懷疑態度，直言「那為何收桌的時候不倒在一起收，然後還要把整車的飯倒在飯鍋裡面？而且影片中飯可能有點髒，還需要特別挑出來，（店家）服務好，但這個動作是不是有點太噁？」

▲▼餐廳員工將客人吃剩的白色飯再倒回飯鍋中遭網友拍下公布於臉書社群。（圖／翻攝臉書，下同）

▲有網友拍下員工將剩飯倒回飯鍋的畫面，質疑給新來的客人吃剩飯。（圖／翻攝自臉書）

近1分鐘的畫面曝光後，引來廣大關注與討論，網友們紛紛回應，「看起來比較像是回收繼續用」、「在各桌上沾滿客人的飛沬再倒回去飯鍋」、「好噁」、「業者表示：我們的飯鍋是廚餘桶」、「飯吃不夠的大學生出來」、「飯免費吃嗎」。

對此，餐廳老闆喊冤表示，是為了減少廚餘量，才會將吃剩白飯和廚餘分開處理，讓員工把吃剩白飯帶回家餵家禽，絕不會讓客人吃剩下的回鍋飯。至於為何對剩飯挑挑撿撿，老闆解釋是避免家禽吃下過多油脂。

餐廳老闆還提到，該組拍攝影片的客人當天來的時候刻意坐成2桌，但只點1桌量的菜，期間不斷拿著手機四處拍攝，質疑恐怕同業競爭，若刻意栽贓就會提告。

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