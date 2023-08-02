吃剩白飯倒回鍋「太噁了」　花蓮某餐廳秀監視畫面：栽贓就提告

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

日前一名網友到花蓮某餐廳用餐，目睹店家將剩飯倒回飯鍋中，事後他打電話向餐廳質問此事，餐廳稱這些白飯會另外作廚餘；然而，對於店家說法他並不買單，大票網友看完也直呼，「太明目張膽了吧！」對此，餐廳老闆提出員工將白飯廚餘帶走的監示器畫面表示，若是刻意栽贓就會提告。

▲老闆提供監視器自證清白表示，員工是將剩飯帶回家給飼養的雞鴨或豬吃，並非再留下再給用餐客人吃。（圖／業者提供）

網友在「爆廢1公社」PO出影片，表示8月1日到花蓮某間餐廳吃飯，結果竟看到店員將各桌回收的剩飯，逐一倒回飯鍋裡。網友當晚上越想越受不了，打電話詢問餐廳，竟獲回應告說白飯會另外收回廚餘。」

對此，原PO仍抱持懷疑態度，直言「那為何收桌的時候不倒在一起收，然後還要把整車的飯倒在飯鍋裡面？而且影片中飯可能有點髒，還需要特別挑出來，（店家）服務好，但這個動作是不是有點太噁？」

▲有網友拍下員工將剩飯倒回飯鍋的畫面，質疑給新來的客人吃剩飯。（圖／翻攝自臉書）



近1分鐘的畫面曝光後，引來廣大關注與討論，網友們紛紛回應，「看起來比較像是回收繼續用」、「在各桌上沾滿客人的飛沬再倒回去飯鍋」、「好噁」、「業者表示：我們的飯鍋是廚餘桶」、「飯吃不夠的大學生出來」、「飯免費吃嗎」。

對此，餐廳老闆喊冤表示，是為了減少廚餘量，才會將吃剩白飯和廚餘分開處理，讓員工把吃剩白飯帶回家餵家禽，絕不會讓客人吃剩下的回鍋飯。至於為何對剩飯挑挑撿撿，老闆解釋是避免家禽吃下過多油脂。

餐廳老闆還提到，該組拍攝影片的客人當天來的時候刻意坐成2桌，但只點1桌量的菜，期間不斷拿著手機四處拍攝，質疑恐怕同業競爭，若刻意栽贓就會提告。