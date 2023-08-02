低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓女子深夜開車未依規定開頭燈，巡邏員警發現後上前攔查，經實施酒測，酒測值0.34超標，當場要被逮捕並扣牌扣車。這時陳女直呼「好倒楣」並使出撒嬌招數，對員警喊話：「可以放我過嗎？」但警方仍依法將陳女逮捕，詢後移送法辦。

▲捲髮低胸女深夜沒開車頭燈，警方逮到她酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

7月30日深夜4點多，仁武分局員警巡邏時行經水管路，發現一輛黑色休旅車行車搖晃，且未依規定開啟大燈，巡邏員警鳴笛示意駕駛臨停受檢，發現50歲陳姓女駕駛面帶酒容，且全身散發酒味。

▲陳女不停對員警撒嬌，希望放過她。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警詢問陳女「喝幾罐？」陳女急喊：「沒有幾罐啦！就大概3杯，12點多喝完的」，並表示喝完還有休息一下，想說要等酒退才開車回家。不過員警對她實施酒測，仍超過0.25法定標準值，當場依酒駕現行犯要將她帶回，並扣牌扣車。

這時陳女卻嬌喊：「蛤！怎麼辦，我好倒楣喔！」員警立即訓斥：「妳就酒駕還好倒楣！妳不知道喝酒不能開車嗎？」陳女急喊：「我知道，我家就在前面而已！」員警要她先簽名，陳女雖配合，但一直喊著：「可以放我過嗎？」員警無奈地說：「不行耶！第一次(酒駕)嗎？還是要接受阿！」

陳女直呼後悔不已，警方現場告知相關權利後將陳女逮捕，全案詢後依公共危險罪移送偵辦。

▲陳女被依酒駕現行犯逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）