賴清德過境美國「面試」僑宴不得公開？　俞大㵢曝3原則

▲外交部次長俞大㵢說明賴清德出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府今（2日）公布副總統賴清德特使團行程，預計8月12日啟程、8月18日返抵國門，期間除了參加巴拉圭新任總統就職典禮，也將過境美國紐約、舊金山，由於賴正代表民進黨參選任總統，外界關注是否有「赴美面試」的意味。對此，外交部次長俞大㵢表示，我高層到美國過境是依照舒適、安全、便利原則來辦理，過境規劃行之有年。

根據賴清德特使團行程規劃，賴清德將於8月12日自台灣啟程，同日晚間抵達美國紐約過境，8月14日至16日訪問巴拉圭，8月16日晚間至美國舊金山過境，並預計於8月18日清晨返抵國門，全程共計7天6夜。

媒體關注，賴清德此行過境美國，目前僑宴有何規劃？是否有除了美國在台協會（AIT）官員以外的美國官員，將與賴清德見面？俞大㵢表示，美國過境行程還在規劃之中，會在適當時間向外界說明。

至於是否在接洽時被要求僑宴、過境美國行程均不能公開？俞大㵢說，這次賴清德以特使身份參加巴拉圭總統就職典禮，過境是以這個方式和規格在過境，以舒適、安全、便利的原則來辦理。

此外，對於日前有6名美國共和黨眾議院議員聯名致函美國副總統賀錦麗，呼籲她與賴清德見面一事，俞大㵢表示，大家都有看到該消息，不過，有關於美國過境的部分，就是以舒適、便利、安全來辦理。