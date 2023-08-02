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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德8月出訪過境美國　蔡英文核心幕僚黃重諺將隨行

▲▼副總統賴清德銜總統之命，將出訪南美友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮。8/2府方由外交部次長俞大㵢、發言人林聿禪、總統府副秘書長黃重諺召開記者會說明出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府副秘書長黃重諺在賴清德出訪巴拉圭記者會上答覆媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

代表民進黨競選總統的副總統賴清德，8月12日至18日將以總統特使身份，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，由於值大選期間，候選人身份敏感，加上日前媒體報導，賴清德國安幕僚不見蔡人馬也引發討論。值得注意的是，這次總統蔡英文核心幕僚、總統府副秘書長黃重諺將會隨行出訪，今（2日）也親自出面回應相關議題。

總統府今天上午舉行副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮記者會，外交部次長俞大㵢說明，訪團預計8月12日啟程，同日晚間抵達美國紐約過境，8月14日至16日訪問巴拉圭，8月16日晚間至美國舊金山過境，並預計於8月18日清晨返抵國門，全程共計7天6夜。

會中有媒體關注，最近有些評論在講賴清德提出「走入白宮」這件事情，總統府是否能證實，此事是否造成美方困擾？黃重諺表示，就他的了解，先前包括外交部與府方都做過說明，台美過去幾年往來緊密、關係深化，應該是有目共睹，「至於有關賴副當時的這件事情，其實雙方都在相互清楚、相互了解之下，也沒有外界說的誤會的事情」。

另有媒體詢問，總統此次是否有交付賴清德一些任務？黃重諺說，希望透過此行雙方相互合作，讓巴拉圭、台灣人民友誼更深厚，同時也可以對巴拉圭在產業發展、公共衛生方面，創造人民更多福祉。至於是否有巴拉圭之外的任務？黃重諺強調，這次賴清德是擔任總統特使，出席新任總統就職典禮。

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