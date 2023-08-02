國民黨亂傳賴清德「爭取過境華府」？　總統府：若屬實非常遺憾

▲總統府副秘書長黃重諺出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德8月將出訪巴拉圭並過境美國，近期卻傳出賴清德「爭取」過境華府消息，涉外高層人士透露，經向美方多方求證後，散布此一說法者疑是國民黨駐美副代表秦日新（Victor Chin）。對此，總統府副秘書長黃重諺今（2日）表示，很希望這樣的訊息不是真的，如果真的有，「我們會非常非常的遺憾」。

總統府今天上午舉行副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮記者會，說明此次行程規劃。

針對傳出秦日新疑散播賴清德爭取過境華府消息，外交部次長俞大㵢答覆媒體提問表示，針對這個事情，他可以跟各位說明，這次副總統去巴拉圭，我方跟美方協調過境的過程，從一開始就沒有包括到華府或阿靈頓，「我可以跟各位證實，這是不確實的」。

黃重諺則表示，台灣是民主國家，政黨對內競爭、對外團結一致是基本的道理，很希望這樣的訊息不是真的，如果真的有，「我們會非常非常的遺憾」。

另對有媒體關注，最近有些評論在講賴清德提出「走入白宮」這件事情，總統府是否能證實，此事是否造成美方困擾？黃重諺說明，就他的了解，先前包括外交部與府方都做過說明，台美過去幾年往來緊密、關係深化，應該是有目共睹，「至於有關賴副當時的這件事情，其實雙方都在相互清楚、相互了解之下，也沒有外界說的誤會的事情」。