7縣市大雨！卡努減速「不排除下半天陸警」　颱風假關鍵曝

▲卡努逐漸靠近台灣。 （圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

卡努減速了，苗栗以北7縣市大雨特報！中央氣象局持續發布中度颱風卡努海上警報，氣象局預報員黃恩鴻表示，卡努暴風圈可能碰到東北角一帶，因此不排除發布陸上警報，若要發會落在今日下半天。至於是否有機會放颱風假，他提到，颱風假要看縣市政府，若「風雨預報」達標也是一回事，因預估暴風圈不是大面積包含陸地，而是碰到一小角。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

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▲▼7縣市大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局今晨發布「大雨特報」，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日苗栗以北地區有局部大雨發生的機率。氣象局也發布「陸上強風特報」，今日基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風。

根據氣象局最新資料，卡努今晨5時中心位置在台北東方約570公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，7級風平均暴風半徑280公里，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五颱風外圍環流影響，今日除了北部有短暫陣雨，中南部也有局部短暫陣雨；周四、周五颱風最靠近，整體雨勢更明顯更大，北部和中南部山區有局部大雨機率；之後颱風逐漸遠離，有較強西南風，周六到下周二中南部有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，卡努逐漸減速朝偏西北西走，周四晚到周五清晨距離台灣最近，此時也是颱風轉彎的時間點，暴風圈可能碰到東北角一帶，因此不排除發布陸上警報，若要發會落在今日下半天；由於沒明顯導引氣流，路徑不確性較大，還要再觀察。

至於是否有機會放颱風假，黃恩鴻表示，颱風假要看縣市政府，若氣象局發布的「風雨預報」達標也是一回事，因暴風圈不是大面積包含陸地，而是碰到一小角；此外，預估卡努在過來台灣之前，有機會再增強一些，可能達到近中心最大風速每秒48公尺。

黃恩鴻也提醒，今日到周六基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

