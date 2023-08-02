陳其邁不忍了！高喊南北平衡　前瞻81億改造「前鎮漁港」決策過程曝

▲高雄市長陳其邁在臉書回應前瞻計劃。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前瞻基礎建設計劃近期成了政治口水討論的焦點，其中也討論到了前鎮漁港，沈默了好幾天，高雄市長陳其邁在臉書發文，親自說明整個前瞻基礎建設計劃經費的規劃過程，同時強調「平衡南北區域發展，應該不分藍綠」。

1日晚間陳其邁在自己的臉書發文，表示近來各大媒體對於高雄獲得的前瞻基礎建設計畫經費有諸多討論 ，作為高雄市長，他有話要說。 一開始他強調高雄在1970年代十大建設的背景下，承載了石化、鋼鐵工業帶來的煙囪和汙染，成為台灣經濟發展的火車頭，半個世紀過去，隨著全球環保意識抬頭、2050淨零碳排成為共識，高雄的產業轉型、淨零轉型勢在必行。



他表明前瞻計劃是蔡英文總統在2017年，著眼未來臺灣經濟發展需求，所訂下由政府扮演領頭羊，加速臺灣產業轉型與升級的計畫，因此雙北以外基礎建設較為不足的地區，就是計劃主要的補助對象。 先從軌道建設談起，依交通部資料，就軌道建設來說，台北都會區初期路網4,444億元、後續路網6,131億元、鐵路地下化1,809億元，共計12,384億元。

其中初期路網中央與省補助2834億元（63.77%）、後續路網中央補助2760億元（45.02%）、鐵路地下化補助1181億元（65.30%）。共計補助6775.82億元。

前瞻軌道經費內，根據各縣市所提計劃，中央預定補助桃園（1437億）、台中（1226億）、新北（1202億）獲得的補助都比高雄1025億多，高雄排名為第四名。2020年上任後，我們加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，如今進度才能超前其它五都，就是希望加速追趕高雄落後台北20年的軌道建設。加速捷運興建進度，地方政府基層同仁的努力，市民都看在眼裡。



另外在前鎮漁港方面，前鎮漁港是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，台灣遠洋漁業世界排名前三，許多南太平洋及中美洲邦交國更是獲得台灣漁業技術的支援，漁業對台灣的經濟甚至是外交的貢獻比想像中還大。然而前鎮漁港自1968年啟用以來，已經超過50個年頭，環境設備早就已經過於老舊跟不上時代。



陳其邁說，「2019年我還在行政院服務時，當時高雄市長是韓國瑜市長。高雄區漁會、市府提出了一個10億的計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港遭遇的急迫性問題，還記得我當時去和蘇貞昌院長報告後，蘇院長說了一句『既然要做，就把他做好』。」於是當年的10月30日，蘇貞昌前來視察前鎮漁港，認為不僅已核准三億元的多功能船員服務中心經費，更認為9.7億元的多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強內容，提出完整規劃，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。

▲前鎮漁港 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以要求農委會針對前鎮漁港進行整體改造計畫，農委會在2020年5月呈送前鎮漁港中長程建設專案至行政院國發會審查，也就是大家現在看到的前鎮漁港改建計畫。這是中央、地方攜手合作，不分藍綠地全面性來做規劃，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市場，建設完備下水道系統、符合HACCP標準的漁貨中心丶船員休憩多功能中心。



陳其邁也解釋：「有人會問為看不到的下水道系統有其必要性？隨著漁船近年越造越大艘，目前水深只有4至5米的港口已經不敷使用，這次濬深可以提高漁港利用度及競爭力；50餘年前沒有下水道觀念，雨污水、民生廢水都排入漁港，這些以後都會導入新建的下水道系統，漁港會更乾淨整潔。我們要做的，是要讓前鎮漁港成為世界一流的漁港，繼續支持台灣下一個50年的漁業發展。」

最後他呼籲：「蘇貞昌當時決定全面整建前鎮漁港時，高雄還是國民黨執政。他沒有因為政治立場而有所遲疑。區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣 。由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。」