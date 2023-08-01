藍白狂批蔡政府「大撒幣」　綠黨團列數據回擊：花多少錢騙不了人

▲民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨近日批評前瞻基礎建設大撒幣、執行率低、製造財政赤字，對此，民進黨團1日回應，前瞻編列預算審計部已出來說明，執行率已經80幾％，政府花多少錢騙不了人，馬政府時代中央總預算都是赤字，2012年更曾負債2141億，蔡政府嚴守財政紀律，到2022年最高剩餘達4964億，政黨輪替後，國家財務剩餘非常充沛。

民進黨團幹事長劉世芳表示，藍營質疑蔡政府決算透支、債留子孫，把數據拿出來給大家看、不要斷章取義，台灣是法治國家，已經簽了政府採購法國際公約，這些部分都可受公評也有數據可證，未來6個月，假訊息會越來越多，未來會舉出更多證據給大家參考，也呼籲藍營不要再用切香腸方式舉證。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，任何政黨執政都希望為台灣未來建設打下基礎，尤其是整個國家競爭力提升，經濟發展才是國人最大期待，大家都很清楚台灣城鄉發展不均衡，所有最好資源、人才都被吸收到都會區。

莊瑞雄表示，如何讓非都市的地方再現生機，這是政府執政最重要事情，前瞻包含城鄉建設、數位建設、軌道建設、水環境建設，前瞻編列預算審計部已出來說明，執行率已經80幾％。

莊瑞雄直言，中華民國政府執政，花多少錢都騙不了人，相關數據明明白白、足堪後人參考，馬政府時代中央總預算可以看出都是赤字，2012年更曾經負債2141億，蔡政府嚴守財政紀律，到2022年最高剩餘達4964億，政黨輪替後，國家財務剩餘非常充沛。

莊瑞雄表示，大家批評前瞻舉債、債留子孫，但比較公共債務情況，包含特別預算在內，蔡政府增加的債務僅馬政府4分之1，蔡政府確實會持家，說蔡政府會舉債、債留子孫，並非真實狀況。