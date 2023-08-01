大頭照也走「醫美風」？韓風退位　專業攝影師曝：影像微整隨你爽

▲現在大頭照除了走韓風之外，還多了「醫美級」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情解封之後，出現報復性出國潮，不過很多人的護照都過期了，為了重辦就得要新拍照，而現在就連大頭照不僅也吹起了一股「韓式」風格，同時也出現了「醫美級」風，讓顧客可以依照想要的五官、臉型盡情調整，把證件照搞得像是微整型一樣。



韓式證件照就是在於控光的方式增加了蝴蝶光，可以讓臉型輪廓看起來比較立體，以及專業妝髮造型服務；而重頭戲則是後製修圖的部分，除了可以把基本的斑點、痘疤、皺紋修除外，還會把皮膚修飾得比較光滑透亮，五官也可以針對需求做微調，因此吸引大批注重顏值的消費者拍攝。

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▲現在大頭照除了走韓風之外，還多了「醫美級」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過現在韓風已經不能夠滿足消費者，現在還有「醫美級」證件照，詢問《Hit相館韓風證件照》照相館當中的專業攝影師JEFF，他表示「由於底片時期的傳統證件照都是手工修片，僅能在底片上的黑白灰階部位下功夫，進入數位時代之後，修圖軟體的功能越來越AI化，幾乎是神級效果，但攝影師的經驗值和修片手法是關鍵，依照顧客的臉型肌理順修，而不是一昧〝抹平〞，才能夠讓成品看起來自然又不失真」。

但是JEFF也說現在許多前來拍攝的顧客，通常希望照片看起來更完美一點，不過身分證、護照、簽證的照片的要求比較就高，不能太失真才能申請通過，所以整體修片不會異動太多，所以為了讓消費者能夠一次滿足兩種需求，就有推出了醫美證件照方案，除了申請證件使用的照片外，另一張則可「盡情」依照想調整的部位，例如：臉型、下巴、眼睛、唇形，以自然且真實的手法精修，留存心目中完美形象的證件照。

目前業者也坦白說，同業競爭也非常激烈，大多都會以方案方式來包套服務，裏頭通常還會提供專業妝髮服務、一對一修片，一共兩張不同版本的精修證件照，以及各6張2吋照片，價格大多落在2千塊錢左右。

▲「醫美級」大頭照效果好。（圖／記者吳奕靖翻攝）