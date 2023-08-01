北京暴雨「外送訂單多三成」　外送員：沒人催單，還提醒注意安全

▲前陣子受「杜蘇芮」颱風影響，許多人都選擇點外送。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

每逢遇到暴雨、大雪等惡劣天氣時，網路上都會出現「該不該點外送」的討論。前陣子受「杜蘇芮」颱風影響，許多人都選擇點外送，美團北京外送員段成明表示，颱風帶來的強降雨讓他的訂單較平時多了1／3，好在顧客們都能理解，催單的現象不見了。

段成明介紹，配送的區域因住宅大樓較多，加上強降雨發生在週末，導致他的訂單較平時多了1／3，工作時長也延長約1個小時。他還說，為應對暴雨，其所在的外送平台也採取一些措施，包括縮短外送員配送距離、延長配送時間等，以前30分鐘就要送達，現在因為下暴雨，騎車不能太快，只能延長配送時間，延長10到15分鐘左右。

惡劣的配送環境，給外送員增加難度，好在顧客們都能理解，催單現象不見了。外送員苗文攀說，北京暴雨，有不少顧客會透過外送平台留言，提醒他們注意安全。段成明說，以前的顧客下單，超時沒有送達，都會打電話催，或者發訊息問怎麼還沒到，現在顧客不僅不會催，還會在下單時備註注意安全。

遇到惡劣天氣，網上都會出現該不該點外送的討論。段成明說這是供需關係，因為有顧客需要，才有這個行業，給人們提供便利，外送員也會履行自己的職責給大家服務好。

平時感覺大家都各忙各的，現在遇到惡劣天氣，外送員們一起出來、一起扛，盡量不讓訂單堆積到一個人身上或者少數人身上，平均每個人多加半小時的班，單量基本上就能降下來，顧客也能及時收到餐。