北京門頭溝積水最深2公尺　解放軍4架直昇機急援空投物資

記者魏有德／綜合報導

北京受連日暴雨影響，門頭溝區部分道路因積水中斷，還有社區因積水過高致百餘人受困。面對嚴重災情，解放軍81集團軍陸航部隊今（1）日清晨出動4架直升機載運救援物資及26名官兵，趕赴沿河城火車站等地空投物資，協助受困災民。

▲解放軍陸航部隊出動直升機趕赴門頭溝空投救援物資。（圖／翻攝央視，下同）

《環球網》報導，受強降雨影響，北京門頭溝等地遭受嚴重水害，3輛在途列車受困，部分地區道路交通完全阻斷。此刻，4架滿載食品、毛毯等應急物資的陸航直升機，克服不利氣象因素，正在向受困群眾空投救援物資。

根據《央視》影片顯示，解放軍陸航直升機飛進門頭溝水災嚴重的一個村莊，這個村莊對外道路已經中斷，直昇機到達預定位置後，機上官兵逐一將毛毯、礦泉水、食物等紙箱空投下去，在地面上的民眾則是揮手向直升機上的人員示意。

此外，也有一名王姓卡車司機拍下劫後餘生的畫面，當他和另外一名司機行經門頭溝一帶時，發現路面積水已經漫過馬路，便當機立斷跑至高處。據王姓卡車司機描述稱，路面積水20公分時就開始往高處跑，經過半小時，水深就將近2米（公尺）多深，幸好遇到高處有搶險的人員，才順著他們丟下的繩子往上爬到安全處。