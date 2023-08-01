北京最貴酒店「遭暴雨沖垮」　泥水灌進大廳造景全毀

▲北京最貴酒店遭暴雨沖垮。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞、悉曇酒店）



記者林郁婷／綜合報導

北京門頭溝區一間高級酒店驚傳遭暴雨沖垮，原本富麗堂皇的大廳，如今全泡在黃色泥水中，到處都是散落的樹幹和樹枝，造景擺設也全部毀壞，目前已經停止營業，幸運的是，員工與住客都沒有生命危險，正在等待救援。

據《澎湃新聞》報導，這間位於門頭溝陽坡元村內的「悉曇酒店」，擋不住狂風暴雨被沖垮，成為斷垣殘壁，大廳更是像被泥水洗過一樣殘破不堪，原本擺放的桌子、沙發，甚至連牆壁都不見蹤影，只剩下巨大的燈飾還搖搖欲墜，部分造景如園林小橋受損，公共區域則被洪水淹沒。

一名住客昨日發文求助，周圍的路被洪水沖垮，自己的車也不知道有沒有被沖走，目前酒店裡面沒電也沒熱水。

▲過去一晚破萬元人民幣。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）



酒店工作人員表示，「暫時停止營業」，目前還在統計損失情形，但是所有人員都是安全的，現在也陸續撤離中。

▲悉曇酒店原本擁有美麗的庭園景觀。（圖／翻攝自微博／悉曇酒店）



據了解，悉曇酒店屬於法國羅萊夏朵大中華區成員之一，耗時8年、斥資8億（人民幣，約新台幣35億元）建成，於2022年4年試營運，酒店建於具有千年歷史的村落之中，四周圍繞高山，庭園造景找來日本大師設計，佔地面積13000平房公尺，擁有38間客房及17個庭院，正式營業後，經常霸佔北京最貴酒店榜首，每晚要價6000至萬元不等，即使如此，在訂房網站上仍被一掃而空，不過如今已無法訂房。