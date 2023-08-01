前鎮漁港改建要5毛給100塊？　賴瑞隆：應鼓勵非污衊

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

審計部報告指出，高雄市政府原先申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府給予81億元，引來台北市議員、立委參選人游淑慧批評是「要5毛給100塊」。對此，民進黨立委賴瑞隆今（1日）表示，該漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造新台幣300億元以上的產值，但過去50年來中央政府並未支持疏濬、下水道工程，如今政府願意支持，應給予肯定而非污衊。

賴瑞隆今天受訪說，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，也是全世界重要的漁業基地，每年為台灣創造300億以上的經濟產值，特別感謝總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌支持整修前鎮漁港，也爭取81億的經費，建置包括多功能魚市場、疏濬工程、下水道工程、漁民服務中心，並改善周邊髒亂的環境，全部做了綠美化的工作。

賴瑞隆表示，這是過去50年來，中央政府該做卻沒有做的，而現在蔡政府全力支持、加速來做，應該給予肯定，他也認為，全台灣的各項建設都應該同步進行，且一個每年創造300億產值的遠洋漁港，也不應該被攻擊、污衊、分化，相信所有台灣人都不會同意這樣的說法。

此外，針對前瞻軌道建設被民眾黨總統參選人柯文哲批評是「錢坑」，民進黨高雄市議員、立委參選人李柏毅表示，柯文哲上任台北市長時，就已經有坐擁完整的大眾運輸路網，對雙北以外的捷運路線相當鄙視，認為鄉下要有鄉下的樣子，看不起雙北以外的捷運建設；在沒有前瞻基礎計畫之前，台北的軌道建設自1988年起，中央政府就已經補助6776億元，然而，直到2001年起，高雄的軌道建設才開始動工，且包含紅橘線、輕軌、以及鐵路地下化，高雄卻只有獲得中央補助1817億，甚至紅橘捷運需額外依靠民間投資308億元來籌措建設經費。

李柏毅說明，比起台北，高雄所獲得的軌道建設補助，也僅是台北的3分之1，如今有前瞻計畫給了高雄機會，核定了1025億，卻也沒有厚此薄彼，同樣的計畫補助也給了新北市1200億，也補助了台北市300億，很遺憾藍營小雞被柯文哲牽著走，認為只有雙北捷運才叫捷運，瞧不起雙北以外的建設，這如同柯文哲歧視女性的態度一樣，令人感到相當不齒。