賴清德：中國不合理打壓台灣　不是因為蔡英文當總統

▲賴清德今天下午出席「林逸民醫師《放眼看天下》新書發表會」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

代表民進黨競選總統的副總統賴清德今（1）日引述《放眼看天下》一書內容表示，中國數十年來打壓台灣，不是因為民進黨執政、總統蔡英文做總統，或自己要競選總統，現在在野黨想要下架民進黨，但應該思考，若民進黨下台之後，是哪個執政團隊要上台？

賴清德今天下午出席醫師林逸民《放眼看天下》新書發表會時致詞說，台海情勢現在越來越緊張到底是誰的問題？是中國或者是台灣？林醫師在書中有一段話，他說，如果單純只是台海問題，那才可能會指責台灣，但包括黃海、東海、南海都發生問題，由此可見，目前台海緊張的問題不是台灣，而是對岸中國。

賴清德表示，是因為中國對台灣採取不合理的打壓手段，例如古寧頭戰役、823砲戰，中國要拿下台灣是幾十年來，而不是只有民進黨執政的現在，不是蔡英文當總統，也不是賴清德要競選總統才開始，這都可以清楚說明。

賴清德直言，現在在野黨想要下架民進黨，林醫師則在書中表示，民進黨做不好的地方該檢討就要檢討，必須下台的話當然尊重國家人民的意見，但是，在民進黨下台之後，是哪一個政黨、團隊要來執政？特別是面對現在國際情勢，應該思考，是否應該讓現在的執政黨下台，要思考上來的執政團隊是誰。