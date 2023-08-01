全代會前見韓國瑜　朱立倫證實：韓沒有要不分區、談「勝選方案」

▲唐獎第五屆頒獎典禮8/1舉行，國民黨主席朱立倫也獲邀出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，不過卻傳出前高雄市長韓國瑜曾在全代會前和國民黨黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。朱立倫今（1）日受訪時則不悅表示，對於這樣無謂的放話，不應該有這樣的行為，他更強調，兩人對談涉及包括全代會如何挺侯，這些韓都表達非常清楚。

傳出韓國瑜全代會前曾與朱立倫當面建議，若侯友宜民調持續低迷「藍軍必須有備案」。朱立倫今日出席唐獎第五屆頒獎典禮，活動前受訪被問及相關，朱立倫先是怒嗆媒體，「這是你說的吧！這是媒體說的吧！」接著表示，韓國瑜對整個國民黨的支持跟關心是毋庸置疑，他一定是全力支持，對於這樣無謂的放話，不應該有這樣的行為。

朱立倫強調，全代會前與韓國瑜見面，也都釐清了一些事實，包括韓冰不選中正萬華，至於社會上製造謠言包括韓要入不分區立委，這些都絕對不是事實；而全代會如何挺侯，韓國瑜也都表達非常清楚，「當然老朋友相見，一定會對2024輔選總統、立委一定都有討論，但這些放話對韓、對侯都是傷害。」