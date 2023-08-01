直擊／侯友宜見日本前首相麻生太郎！　兩人在自民黨部低調密會

▲日本前首相麻生太郎與侯友宜在自民黨部低調密會 。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1日）赴日本自民黨黨部，與自民黨政調會長、「安倍接班人」萩生田光一見面。由於鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前訪日時都曾見到日本前首相麻生太郎，侯此行是否跟麻生見面備受關注。經記者目擊，大約在下午近3點左右，麻生太郎抵達自民黨部一樓，據悉，侯友宜見完萩生田光一後，再密會麻生太郎。

侯友宜今日下午赴自民黨黨部與萩生田光一、青年局長鈴木憲和、青年代理局長藤原崇、青年代理局長佐藤啟會面。會後侯友宜表示，今天跟萩生田光一見面，他們相當關心台灣及台海之間會不會有事，但他再三說明，他會讓台海安定、台灣安全、日本安心。

侯友宜也提到，上次青年局長鈴木來台灣他們沒有見到，預計8月會再度率自民黨80團員到台灣走走，他特別邀請鈴木及自民黨的朋友，到新北看看，藉這機會讓自民黨青年夥伴跟新北市青年建構台日緊密關係。

另，對於外界相當關切侯友宜此行到底是否與麻生太郎見面？經記者目擊，身穿一席灰色西裝、頭戴深色紳士帽的麻生太郎，在下午近3點左右抵達黨部一樓，據悉兩人將在侯友宜與萩生田光一會面後，再與麻生太郎密會。

▲日本前首相麻生太郎與侯友宜在自民黨部低調密會 。（圖／記者崔至雲攝）



