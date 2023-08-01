她點出民眾黨官網出包真正原因　「香蕉待人只能得到猴子」

▲民眾黨英文官網惹議，引發討論。（圖／翻攝網站）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨英文網站的標語「Vote White，Vote Right」，被質疑和美國極右派種族訴求一致，引起議論後已下架，民眾黨表示是小編用字不精確，未來會再注意。對此，財經網美胡采蘋就在臉書表示，柯文哲近期會有一連串的失誤，其實是因為沒有一個強大的團隊做後盾，她也諷刺，「如果你始終把自己當作朕一般皇帝的存在，別人都是奴才，以香蕉待人確實只能得到猴子。」

胡采蘋表示，一個人是否有管理能力，要看他手下是否強將如雲，因為一個人的智力、體力、時間、興趣專長有限，想要登上更高的位置、挑戰更大的目標，要看他能帶領多少強大的夥伴一起向前走，他願意聽取夥伴們的意見，夥伴們也願意跟著他向前走，才有能力挑戰更困難的目標。

胡采蘋指出，為何柯文哲會有一連串失誤，遊行動員反挫支持度，財經論述錯誤百出，還出現Vote White 文宣，這並不是時運不佳，其實這是因為沒有一個強大的團隊做後盾，只有自己一個強人，管理能力當然很快到達極限。她提到，沒有好的文宣leader制訂宣傳策略與落實文案，沒有好的財經幕僚解析當前經濟、給予務實的建議，沒有好的活動企劃團隊敢直言硬辦活動可能的真實後果，一連串錯誤是必然要發生的事情。

此外，胡采蘋直言，只能說問題只是剛剛開始，後續的場面只會更大，錯誤一定會更多，而且影響範圍更廣，「你還要提名立委，還要找潛在的行政院長、經濟部長、文化部長，你手上有沒有人，團隊、顧問裡有沒有人？顯然都沒有，不然今天不會出這麼多錯。」

胡采蘋也諷刺，「如果你始終把自己當作朕一般皇帝的存在，別人都是奴才，以香蕉待人確實只能得到猴子。」她強調，帶團隊是要願意付出、傾囊相授，真心欣賞別人的才華，信任團隊，才能有如雲強將，不然只會有奴才，這都是必然要發生的事情。