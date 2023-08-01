快訊／找嘸人？屏南立委懸缺　綠大咖勸進「最強戰力」莊瑞雄

▲民進黨立委莊瑞雄動向牽動屏東立委選情。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）立委選舉情勢詭譎，原被提名的民進黨參選人許展維退選，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳1人，民進黨2024大選提名策略小組今（1日）下午達成共識，將由陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘等小組成員，徵詢屏東縣長周春米意見後，共同推舉適當人選；黨內人士透露，黨內仍認為不分區立委莊瑞雄是最強戰力、最適合的人選，應努力到最後一刻。

身兼大選提名策略小組召集人的屏東縣前縣長潘孟安，原力挺許展維轉戰立委，未料佈局出現變數，許日前涉短報政治獻金並違反《政府採購法》遭檢舉，訊後諭令20萬元交保，昨晚宣布退出立委選舉。

當晚，潘孟安接班人、屏東縣長周春米即透過媒體「推薦」莊瑞雄、準農業部長陳吉仲參選，但莊瑞雄無意再戰，強調應讓沒有包袱的人全力拚戰，畢竟他曾任立委蘇震清的總幹事，若下去選真的很尷尬。

回顧上屆選戰過程，莊瑞雄早在2019年，就曾在屏東縣選區重劃後，備戰屏東縣第二選區立委選舉，然而當時原擬轉戰不分區立委的蘇震清捲入上市公司誠美材掏空案，引發派系內鬥風暴，最終同派系的莊瑞雄與蘇震清「互換」，改由蘇震清參選屏南立委，莊瑞雄則接受不分區立委的安排，還公開呼籲支持者力挺蘇震清參選屏南立委。

然而，今年已退黨的蘇震清因《公職人員選舉罷免法》修法無法繼續參選，改推兒子蘇孟淳以無黨籍「代父出征」，民進黨也提名潘孟安的子弟兵許展維，被政壇解讀為蘇震清、潘孟安的「代理人之爭」，如今許展維被檢舉違反《政府採購法》退選，使民進黨立委佈局增加許多變數。

黨內人士透露，近日包括潘孟安、鄭文燦兩位小組成員，都有找莊瑞雄，並拜託同屬英系的立委羅致政、正國會中常委陳茂松勸進莊瑞雄，總體而言，黨內認為莊有即戰力、具高知名度，是最適合的人選，應「努力到最後一刻」，但目前仍有蘇震清之子參選的因素須考量；倘若下周二可確定提名人選，最快將於下周三中執會處理提名案。

大選提名策略小組今天決議，針對許展維因個人因素，向中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名，會中決議提請中執會同意許展維同志退選，此外，該選區將以徵召方式完成後續提名作業，交由提名策略小組成員，陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘，並徵詢周春米的意見，共同推舉適當人選，待下次提名策略小組會議討論後，送中執會同意徵召。