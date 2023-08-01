　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／找嘸人？屏南立委懸缺　綠大咖勸進「最強戰力」莊瑞雄

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿，立委莊瑞雄發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄動向牽動屏東立委選情。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）立委選舉情勢詭譎，原被提名的民進黨參選人許展維退選，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳1人，民進黨2024大選提名策略小組今（1日）下午達成共識，將由陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘等小組成員，徵詢屏東縣長周春米意見後，共同推舉適當人選；黨內人士透露，黨內仍認為不分區立委莊瑞雄是最強戰力、最適合的人選，應努力到最後一刻。

身兼大選提名策略小組召集人的屏東縣前縣長潘孟安，原力挺許展維轉戰立委，未料佈局出現變數，許日前涉短報政治獻金並違反《政府採購法》遭檢舉，訊後諭令20萬元交保，昨晚宣布退出立委選舉。

當晚，潘孟安接班人、屏東縣長周春米即透過媒體「推薦」莊瑞雄、準農業部長陳吉仲參選，但莊瑞雄無意再戰，強調應讓沒有包袱的人全力拚戰，畢竟他曾任立委蘇震清的總幹事，若下去選真的很尷尬。

回顧上屆選戰過程，莊瑞雄早在2019年，就曾在屏東縣選區重劃後，備戰屏東縣第二選區立委選舉，然而當時原擬轉戰不分區立委的蘇震清捲入上市公司誠美材掏空案，引發派系內鬥風暴，最終同派系的莊瑞雄與蘇震清「互換」，改由蘇震清參選屏南立委，莊瑞雄則接受不分區立委的安排，還公開呼籲支持者力挺蘇震清參選屏南立委。

然而，今年已退黨的蘇震清因《公職人員選舉罷免法》修法無法繼續參選，改推兒子蘇孟淳以無黨籍「代父出征」，民進黨也提名潘孟安的子弟兵許展維，被政壇解讀為蘇震清、潘孟安的「代理人之爭」，如今許展維被檢舉違反《政府採購法》退選，使民進黨立委佈局增加許多變數。

黨內人士透露，近日包括潘孟安、鄭文燦兩位小組成員，都有找莊瑞雄，並拜託同屬英系的立委羅致政、正國會中常委陳茂松勸進莊瑞雄，總體而言，黨內認為莊有即戰力、具高知名度，是最適合的人選，應「努力到最後一刻」，但目前仍有蘇震清之子參選的因素須考量；倘若下周二可確定提名人選，最快將於下周三中執會處理提名案。

大選提名策略小組今天決議，針對許展維因個人因素，向中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名，會中決議提請中執會同意許展維同志退選，此外，該選區將以徵召方式完成後續提名作業，交由提名策略小組成員，陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘，並徵詢周春米的意見，共同推舉適當人選，待下次提名策略小組會議討論後，送中執會同意徵召。

ET快訊
醫遭痛毆逼開「巴氏量表」！火爆男出庭：我法律系的
雞排妹婚後被報導「床戰50人」怒提告　三立記者慘了
ET民調／郭台銘參戰「柯文哲支持度掉7.2%」　四腳督賴清德
李玟火化2姊姊哭斷腸軟腿　「老公Bruce躲後排」遠觀
妻賠光500萬遭老公打死　恐怖內幕曝光！有3人下手
快訊／卡努逼近！　龜山島「明起封島3天」
ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍歸隊鐵票獲72.8％支持
又有麥當勞熄燈！結束29年營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

國發會稱前瞻軌道執行率96.95%　柯文哲當「打詐國家隊」揭疑點

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲影響最多」　四腳督形同保送賴清德

辦清潔隊徵選收賄百萬又圖利口罩業者　前新豐鄉長許秋澤被彈劾

不忍了！遭邱毅罵「不要臉、禽獸不如」　鍾沛君：講一次告一次

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

快訊／找嘸人？屏南立委懸缺　綠大咖勸進「最強戰力」莊瑞雄

快訊／大稻埕煙火明再取消！　北市宣布：未來2場「加碼施放」

陸委會「國際、兩岸種子營」啟動　今年分兩大主題

空軍清泉崗基8／12開放　勇鷹高教機首次參與「嘉年華」衝場

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

國發會稱前瞻軌道執行率96.95%　柯文哲當「打詐國家隊」揭疑點

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲影響最多」　四腳督形同保送賴清德

辦清潔隊徵選收賄百萬又圖利口罩業者　前新豐鄉長許秋澤被彈劾

不忍了！遭邱毅罵「不要臉、禽獸不如」　鍾沛君：講一次告一次

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

快訊／找嘸人？屏南立委懸缺　綠大咖勸進「最強戰力」莊瑞雄

快訊／大稻埕煙火明再取消！　北市宣布：未來2場「加碼施放」

陸委會「國際、兩岸種子營」啟動　今年分兩大主題

空軍清泉崗基8／12開放　勇鷹高教機首次參與「嘉年華」衝場

本土劇男星雙喜臨門！　老婆挺5月孕肚拍婚紗

高鐵服勤員實習生「安全訓練課程」　確保營運及旅客安全

《暗黑破壞神4》玩家分享各式屠夫擊殺法　雖然卑鄙但是有效

獸醫下班等紅燈…副駕突探出「爆氣狗頭」嗆聲　罵到爆牙笑翻千人

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

中南部5家牛角燒肉轉總部直營！8／3陸續恢復營業　漢巨店確定熄燈

吳宗憲愛將決鬥「奧運小清新」！　超慘結局曝光「全身都掛彩」

友通、邁達特同步重訊　將說明關係人股權交易事宜

蹂躪91女童還偷拍！45歲幼保員變態行徑澳警也嚇壞　靠棉被逮惡狼

台南YouBike 5個月啟用233站　台南車站日均347人次借用奪冠

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

潘孟安涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵

快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

謝典林退國民黨！柯文哲自爆驚訝致電

省下1400萬！蔣今拍板北流墊付案

謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

「78億公路、81億漁港」　洪孟楷疑：為何最貴的都在綠營執政縣市

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

快訊／大稻埕煙火明再取消

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

否認碩論54％涉抄　潘孟安：論文具原創性

陳寶玲淚控欠千萬尾款　郭辦：無法回沒事實根據說法

更多熱門

相關新聞

賴清德：中國打壓台灣非因民進黨

賴清德：中國打壓台灣非因民進黨

代表民進黨競選總統的副總統賴清德今（1）日引述《放眼看天下》一書內容表示，中國數十年來打壓台灣，不是因為民進黨執政、總統蔡英文做總統，或自己要競選總統，現在在野黨想要下架民進黨，但應該思考，若民進黨下台之後，是哪個執政團隊要上台？

藍白狂批蔡政府「大撒幣」　綠黨團列數據：花多少錢騙不了人

藍白狂批蔡政府「大撒幣」　綠黨團列數據：花多少錢騙不了人

前鎮漁港改建要5毛給100塊？　賴瑞隆反擊污衊

前鎮漁港改建要5毛給100塊？　賴瑞隆反擊污衊

才剛接任部長！陳吉仲今晚訪美　參加APEC農業部長會議

才剛接任部長！陳吉仲今晚訪美　參加APEC農業部長會議

陳吉仲接任首屆農業部長　86歲父親只給兒子打及格60分

陳吉仲接任首屆農業部長　86歲父親只給兒子打及格60分

關鍵字：

民進黨屏東縣潘孟安莊瑞雄周春米陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

快訊／福原愛聲明再轟江宏傑「用輿論埋葬我」！

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面