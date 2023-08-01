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男友脫口「好大！」小胸妹卻崩潰了　曝1煩惱全場吵翻

▲▼襲胸,性侵,性騷擾,渣男,色狼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲被男友誇大奶，讓只有B罩杯的原PO超不安。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

男友一句誇讚，她聽了卻惴惴不安。一名女網友表示，最近男友隔著內衣摸到她的胸部，脫口2字感想「好大」，但她並沒有感到開心，「脫下內衣之後，整個就是平的。」雖然男友先前說過，不喜歡太大的胸部，但怕往後令對方發現落差太大，原PO就覺得很不安，不禁求助「要主動跟他坦白嗎……？」引發話題。

這位妹子在Dcard匿名發文「怎麼告訴男友真相……」，文中表示，最近男友隔著內衣跟衣服碰到她的胸部，說了一句「好大」，但她聽到卻開心不起來，因為根本是內衣效果，脫下來的話，她覺得自己的胸部整個就是平的，「小女子65B還上胸無肉，但是昨天剛好穿到集中的內衣，所以摸起來可能比較有東西。」

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另外，先前原PO在IG上有發比基尼照，因為集中效果很好，她現在就苦惱，男友雖然說過不喜歡「太大的」，但潛意識已判定她胸部很大，崩潰求助，「現在很擔心，萬一以後發生性關係，或者是我剛好在他面前脫下內衣，被他發現有落差，而且還落差很大的話怎麼辦？」

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO擔心男友會有落差感。（示意圖／資料照）

貼文曝光後引發議論，「男友：看起來好大。我：這是錯覺，我是平的。妳怕的話為什麼不直接說」、「要是脫掉顯露失望的表情，妳也可以脫掉他內褲後，對他的GG顯露失望，或是打砲的過程或之後一直問他進來沒？包妳會完全碾壓他，不用謝了」、「他只是想稱讚妳，說點好話，結果砸鍋了。這種事經常發生，請原諒男生的腦。」

也有女網友直呼，「完全可以懂妳，那種心裡很怕他期望落空的心情，就跟我卸妝前也焦慮了很久一樣」、「能懂妳的心情！第一次被不小心碰到時，男友只是說了觸感很特別，我就開始自卑」、「我之前也這樣想過哈哈哈！但男友之後的說法是，只要是女友的餒餒就是大餒餒。」

有男網友則分享男性想法，「我自己喜歡大胸部，理想D-E那種，但我女友小B，一開始我可能會有一點點『啊～小可惜了，不過她還有很多優點』，後來時間越來越長，對她的感情也越來越深，我發現真的很愛一個人的時候，根本不在意這些外在條件，只要是這個人什麼都好都喜歡」、「女生多大其實男生應該都估得出來，愛上了就是愛妳的全部，所以不用擔心，會說好大，通常是不希望女生會在意。」

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