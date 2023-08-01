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Mister Donut「經典1品項」找不到！一票哀號哭：只買它

▲▼Mister Donut 愛文芒果季 。（圖／業者提供）

▲Mister Donut是人氣甜甜圈品牌。（圖／業者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

心血來潮想吃Mister Donut，卻發現超愛的1品項不見了，讓不愛吃太甜的原PO直呼「還我！」大讚是難得覺得不甜又好吃的口味。而先前該產品停售時，也曾引發網友哀號，「不～～難怪上次我沒看到，我以為只是那天沒有，那是我的必點產品欸」、「嗚嗚嗚嗚我只吃歐菲香的說。」

一位女網友在Dcard發文，「Mister Donut的原味歐菲香去哪了？」說她本身不是習慣吃很甜的人，所以不常吃Mister Donut，前陣子心血來潮，突然想吃「原味歐菲香」，結果跑了好幾間都沒看到，才發現原味似乎沒在賣了，雖然有裹草莓、巧克力醬的歐菲香，但她沒辦法接受那個甜度，「還我原味歐菲香呀！」

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貼文曝光後，就有人表示，「已經沒有原味歐菲香很久了」、「很多年前就沒有原味了。」原PO只能直嘆可惜，「難得覺得不甜又好吃的口味」，並透露她當天改買優格口味的糖霜蛋糕圈，「好甜，但是蛋糕圈口感很讚。」

▲▼原味歐菲香。（圖／翻攝自FB／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團）

▲原味歐菲香。（圖／翻攝自FB／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團）

值得注意的是，先前歐菲香停售時，也曾有網友為此發文，因為完全沒看到歐菲香，就問店員「請問歐菲香賣完了嗎？」沒想到卻得到「因為原物料的原因，全台停售」的回應，黯然直呼，「老天鵝啊！沒有歐菲香的Mister Donut不是Mister Donut！」「好想念外酥內紮實的口感啊！」

當時一票歐菲香控超震驚，「真假啊啊啊啊！歐菲香很好吃的說」、「我也覺得那是最好吃的！又油又香又酥又嫩又脆，簡直將Mister Donut從地獄深淵推上世界頂峰」、「歐菲香最好吃了說……」、「天啊！我只買歐菲香系列！」

就有網友指出，「通常秋冬才有歐菲香～」、「我也有詢問過，好像是因為夏天不易保存～所以才秋冬賣。」話題則釣出前員工說法，「因為買歐菲香的人不多～成本又比一般甜甜圈高，然後歐菲香又要特定使用日本進口過來的麵粉，所以其實很常會因原物料不足的問題不出貨。」

據官網顯示，目前歐菲香系列只有「草莓歐菲香」和「巧克力歐菲香」，而且還註記是「期間限定」。

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