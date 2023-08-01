在大安區ATM撿到「1提款明細」！網一看餘額驚呆：這身價鐵定過億

▲網友到大安區超商ATM領錢，發現上一個人的明細未取，餘額竟有2千多萬。（示意圖）

圖文／鏡週刊

台北市大安區常被稱為蛋黃區，區域房價始終維持高檔。日前有一名上班族透露，有一次他到大安區的一家超商ATM領錢，結果上一個人的明細忘了取，仔細一看發現餘額竟有2千多萬，令他驚呼是「最樸實無華的炫富法」！

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一名網友在Dcard發文表示，自己在大安區上班，有一次他到超商ATM領錢，發現上一個人的明細表還留在提款機沒有抽出來，仔細一看對方領了5千元，但存款餘額2千多萬，讓他感嘆「當下就被大安區有錢人閃到瞎了」，更形容是「最樸實無華的炫富法」。

不少網友羨慕喊道，「現金餘額2千萬，這身價鐵定過億」、「戶頭餘額兩千萬我是就直接裸辭了，誰還想上班」、「我是大窮鬼，餘額2千多萬對我來說真的會很羨慕」、「我領5千元你只會看到餘額不足」。

也有網友認為沒什麼，「你怎麼知道是不是公司…一家公司周轉金其實這樣還好」、「2000多不難吧，難的是有大安區的房XD」、「我資產有5000多萬，但我不允許戶頭有這麼多現金晾著，一定會做定存把功用發揮最大」、「走一走從褲襠掉出大安區地契比較猛」。

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