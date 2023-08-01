他野外騎單車！情侶大自然「半裸交融」險被撞　活春宮影片瘋傳

▲哥倫比亞男女野外啪啪，意外被自行車騎士錄影。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

一段拍攝於哥倫比亞的影片上周在網路社群瘋傳，一名越野自行車手在山間小路騎乘時一邊用鏡頭錄影，卻撞見一對男女在山林間「性愛野戰」，由於去路被阻擋，自行車騎士被迫煞車。他對情侶說「這裡是自行車道」，但有網友並不買單，認為人人都有資格「享受」山林。

根據英國《每日星報》引述當地媒體報導，這名男子7月某天在馬尼薩萊斯市（Manizales City）郊外一處森林中騎乘越野自行車，還架設了運動相機記錄沿途風光，不料卻意外拍到一對男女上演活春宮。影片7月22日被上傳到推特後，觀看次數已突破160萬次。

Ojo con el camino de las bicicletas pic.twitter.com/W39FfOc7V7 — (@labiciadicta) July 22, 2023

情侶聽到動靜後立刻分開，男方急忙穿褲子，下身半裸的女方則似乎來不及遮蔽自己，趕緊往山路的右邊躲開。根據當地媒體報導稱，自行車騎士煞車減速後對他們表示，「很棒，兄弟，我會從你旁邊經過，祝一切順利！不過這裡是自行車道。」

然而，有網友開玩笑地說，「那個人完全有資格待在那邊，因為他也在騎乘（riding）」。另一名網友則說，「山林是屬於所有人的，我要怎麼避開騎自行車的人？」還有人指責騎士說，「哪裡有寫說是自行車道，他們也有資格享受這座山林」、「不要打斷這種自然之愛的行為」。