九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

▲彰化市水月台路的七彩九重葛秘境淪為野戰天堂。（攝影師米諾斯提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市水月台路有一處「九重葛秘境」，花期即將大爆發，色彩繽紛沿著8米高牆垂落，有如七彩花毯般動人，吸引不少賞花民眾朝聖，不過近日卻有人發現，當地竟成車床族「野戰」的熱點，不少用過的保險套就丟在路旁。由於滿地保險套，讓現場變得十分髒亂，附近居民紛紛大罵「真的很沒公德心」，警方則表示，將加強周邊巡邏。

▲彰化市水月台路的七彩九重葛秘境路面被丟棄保險套。

水月台路九重葛秘境，就位在台74線與139縣道間，附近有禾佳牧場、日月山景休閒農場等地，每年到了7月底到8月初，水月台路高牆上九重葛盛開，五顏六色蔓延的花毯，伴隨著微風徐徐吹來，是個好玩又美拍的極佳景點，尤其是在夜晚的139縣道上，經常吸引大批遊客駐足欣賞美景。

▲彰化市水月台路的七彩九重葛秘境淪為野戰天堂。

但當地民眾指出，水月台路在139縣道附近，原本是美麗的賞花秘境，如今卻淪為車床族「打野戰」的熱點，沿路還可見到保險套盒、保險套，甚至是被車子輾爆變形、使用過的保險套，氣得大罵「沒有公德心、又不衛生」。

警方對此表示，尚未接獲民眾報案，但未來會加強巡檢，若發現有可疑用路人，也會主動加以盤查，請民眾切勿以身試法。