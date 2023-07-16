小情侶「車震一半」突遭偷拍！女生穿校服被認出慘了　急遮下半身

▲馬來西亞砂拉越州情侶車震被拍到，女方疑似穿著中學制服。（圖／翻攝自網路）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞4月才因為柔佛州一對男女在停車場開窗戶車震被拍，引起大馬社會譁然。才過3個月，又在砂拉越州發生類似事件，一名女生疑似穿著中學制服與男友車震，突然驚覺車外有人錄影，尖叫著遮掩下半身，另一段女學生全裸視訊的影片也同樣被散播於網路上。校方目前已經介入調查，將對女學生採取紀律行動。

根據《中國報》等馬來西亞媒體報導，據悉這段網傳影片內容為，拍攝者在一處空地快速地跑向白色轎車，並用閃光燈與鏡頭對著車內的小情侶錄影，並且笑鬧地喊著「Sakit Sakit」（生病），聽到有人靠近後，女子慌張地發出尖叫聲並迅速用衣服遮掩下半身，男子則轉身穿上褲子。

拍攝者錄到畫面後立刻逃離現場，還一邊對旁邊的同行者說車內的人正在進行性行為。然而，影片被流傳至網路社群後，女子被認出身上穿的衣服是砂拉越州美里市（Miri）某所中學的學生制服。

據當地媒體報導，不久後網路上再次流出另一段影片，被爆料疑似是同一名女學生與男友全裸電愛的視訊畫面，其中女方長相被明顯曝光，但男方的臉部已經被用表情符號遮擋住。據了解，校方目前已經介入調查，並將採取嚴厲的內部紀律行動。

▲馬來西亞柔佛州小情侶停車場車震，後續兩人皆已遭到警方逮捕。（圖／翻攝自臉書）

此前，柔佛州新山市4月才發生一起22歲男子與17歲女子被拍到，光天化日之下在停車場「開窗」車震的影片，由於女方身上穿的是紅新月會的學生團體制服，更引發大眾議論。被人抓包車震時，男子對攝影鏡頭辯稱「Dia Sakit」（她生病了），明顯離譜的說法讓網友們將「Sakit」當作流行語來開玩笑，也因此在這次砂拉越州事件中拍攝者才會一邊錄影一邊笑著說「Sakit」。