哥國情侶騎車「轉頭接吻」意外摔車！手機拍片放閃錄下死亡車禍

▲哥倫比亞情侶騎車拍紀錄影片放閃，結果意外摔車，後座女友重摔身亡。（圖／翻攝X Corp／Randy Correa）



記者柯振中／綜合報導

哥倫比亞賽薩爾省近日發生一起死亡車禍，一對情侶騎乘機車行經科達齊市的一處農村時，突然失控自摔，導致後方的女友莉莉安娜（Liliana Macea Beltrán）重摔身亡，在事發以前，莉莉安娜一直舉著手機紀錄2人的騎車過程，甚至還甜蜜親吻，沒想到竟因此成了生前的最後紀錄。

根據外媒報導，莉莉安娜當時舉著手機，拍攝與男友騎車在鄉村旅行的時光，彼此之間甜言蜜語不斷，男友甚至還會騎車一半轉過頭，與她來個甜蜜的親吻。

#Colombia • Una joven mujer identificada como Liliana Paola Macías Beltrán, perdió la vida en un accidente de tránsito en la zona rural del municipio de Codazzi, Cesar, cuándo se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental. pic.twitter.com/JSiztJW706 — Randy Correa (@RandyCorreaVE) July 24, 2023

隨後莉莉安娜將鏡頭舉在車輛左方，男友還會轉頭過來微笑，沒想到等到男友轉頭回去看向前方，車輛卻意外失控，導致2人重摔倒地，過程全被記錄了下來。

遺憾的是，莉莉安納因為傷勢過重，當場失去了生命跡象、已經明顯死亡。由於這起事故當中，2人都沒有戴安全帽，事件在網路上引起極大關注，至於詳細事發原因為何，仍待進一步調查。