控送貨員送到床上啪啪闆娘10次　老闆告討百萬1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓小吃店老闆控訴妻子與肉店劉姓員工發生婚外情，不僅相約用餐、互相餵食、勾手散步，而且從2022年6、7月至今，至少已經發生10次性行為，因此決定提告求償100萬元。然而，台中地院法官認為，廖男提出的錄音檔無法證明說話的女子就是廖妻，而且對話內容也沒有提及婚外情的具體資訊，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴。

▲廖男指控妻子外遇劉男，兩人至少發生10次性行為，但並未獲得法官採信。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

廖男在判決書中主張，和妻子結婚7年，劉男則是長期合作的肉店員工，每天都會送豬肉到店裡，2022年9月妻子聲稱腰部扭傷，但每次去中醫診所復健，都會待到超過晚間10點才返家，他覺得很奇怪，一查才知道，妻子竟然在就診日與劉男跑去約會，兩人甚至會相約去逛夜市、互相餵食、勾手散步、擁抱親吻。

廖男指控，從2022年6、7月至今，妻子與劉男至少已經發生10次性行為，他在2022年12月18日攤牌質問，妻子才坦承外遇劉男，也承認兩人發生過性行為，因此，他決定對劉男提告求償100萬元。

對於上述指控，劉男辯稱，小吃店原本是廖母在經營，他與廖家人都很熟，也參加過廖男的婚禮，後來才因為送貨認識廖妻，當時廖妻腰部受傷，出於信任曾請他幫忙拿重物，雙方只是一般朋友關係，他也只把廖妻當成大姐看待，並無交往，更沒有發生過性行為。

台中地院法官認為，廖男提出錄音檔案及譯文證據，指稱劉男與妻子有不正常交往關係，但他沒有舉證證明錄音檔中說話的女子是妻子本人，加上對話內容沒有提及具體對象、姓名，也沒有敘述足以辨識身分的資訊，只談到事發月份，沒有具體年份，也不知道錄製對話的時間，或是對話中所談論事件的發生時間；退一步而言，就算該女子就是廖妻，單從內容看來，還是無法證明她與劉男是否曾發生性行為。

法官指出，廖男還有提出妻子與劉男一同用餐、散步的照片，但從照片上看來，就只是日常的生活影像，並沒有像他所說，兩人有長時間依偎、親吻、擁抱等狀況，因此也無法認定他們有任何踰矩行為，最終裁定駁回丈夫的告訴，全案仍可上訴。