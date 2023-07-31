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社會 社會焦點 保障人權

偷拍女友洗澡被分手　他怨成工具人罵「渣女」反觸3罪

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子透過交友軟體結識女友安安（化名），2022年3月6日卻趁著視訊時偷偷錄下女友洗澡的畫面，沒想到被提分手，他覺得自己被當成工具人，憤而拿出偷拍影片威脅「信不信我把照片、影片發出去」，還在LINE群組中罵女方是「渣女」，結果害自己觸犯無故竊錄他人非公開之活動罪等3罪，被台中地院判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼英國女大生洗澡時，赫然發現自己慘遭韓籍男性留學生偷拍。（示意圖／CFP）

▲李男趁著視訊時偷偷錄下女友洗澡的畫面。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李男透過交友軟體認識安安，2人進而交往成為男女朋友，2022年3月6日他卻趁著雙方視訊時，未經同意，偷偷用自己的手機錄下女友洗澡以及自慰的畫面，沒想到後來2人因故分手，他心生不滿，於是在2022年3月24日、29日分別傳送訊息，揚言要公開偷拍的不雅影片，包含「信不信我把照片、影片發出去」、「再把妳的電話跟地址給大家」等等。

接著，李男又在2022年4月5日於5人的LINE群組中（安安也是群組成員），傳送「渣女」、「哥哥前面跟她在一起，為了她買一些東西，結果東西到了，她喊分手，要她還錢不還」等訊息，甚至公開女方的住家地址，公然辱罵、貶低女方的人格尊嚴與社會評價。

安安不甘受辱，因此在母親的陪同下前往警局報案。警方在2022年6月27日持搜索票前往李男住處搜索，並查扣他用來偷拍的手機。

李男被逮之後，對於上述行為均坦承不諱。台中地院法官認為，李男不思以理性方式解決糾紛，而是傳訊息恐嚇、貶損他人名譽，還無故公開安安的住家地址，導致女方資訊隱私及自決權受損，因此依無故竊錄他人非公開之活動罪、恐嚇危害安全罪、非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，分別判處3個月至4個月不等的有期徒刑，合併應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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