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社會 社會焦點 保障人權

台中男騎樓當眾扒光女友人性侵　塞850元補償下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中崔姓男子與A女是朋友關係，2022年8月2日晚間10時許2人在路上相遇，並一起在騎樓喝酒聊天，沒想到他卻以A女過往玩鬧打人為由，逼迫發生性關係，被拒絕之後仍強行脫衣性侵得逞，並被現場幾名街友目擊事發過程。雖然崔男聲稱完事之後有給A女850元當作補償，但還是被台中地院法官依強制性交罪，判處3年10個月有期徒刑。

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲A女遭崔男當街性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，崔男2022年8月2日晚間10時許在台中市中區光復路某騎樓看見A女路過，於是和朋友「阿傑」一起將對方叫住，再請「阿傑」買酒回來，2人便在騎樓下喝酒聊天，沒想到聊到一半，他突然指責A女先前打人的行為，A女表明當時只是在玩鬧，他卻不買帳，拿起拖鞋就開始毆打A女頭部及臉部，接著又拿起棍子脅迫發生性關係，如果不從就要持棍打人。

A女當下表示拒絕，結果還是遭到崔男強行脫衣性侵得逞，她因為擔心遭到毆打，不敢大聲求救，只是一直求饒。事後崔男離開現場想要去找可以幫手機充電的地方，一旁目擊事發經過的街友趕緊勸A女報案，並主動幫忙撥打110，然而，當時A女因為太過恐懼、慌亂，無法清楚表達現場位置，導致警方沒有找到人而未做處理。

A女受害之後越想越恐懼，隔日下午才在另一名洪姓友人的陪同下前往警局報案。而崔男到案後坦承的確有在該騎樓與A女喝酒，也有做出性侵行為，出手打人則是因為A女欠錢不還。

另外，內政部警政署刑事警察局鑑定書中也載明，A女的內褲、下體均驗出1名男性的Y染色體DNA-STR型別，且與崔男的DNA-STR型別相符。

台中地院法官認為，崔男為了滿足性慾，藉詞質問A女之前嬉鬧打人的事情，並不顧對方求饒性侵得逞，事後雖然給予850元當作「補償金」，但A女表明那是崔男強塞過來的，因此不願意和解，同時請求從重量刑，最終依強制性交罪判處崔男3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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