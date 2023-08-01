卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

▲卡努持續發展中。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風卡努長大了，未來將大迴轉！中央氣象局預報員趙竑表示，預估今晚到周三清晨有機會發布海上警報，但仍要再觀察，周三、周四颱風外圍環流影響更明顯，且以周四較靠近台灣。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天基隆北海岸、北部有些局部陣雨，其他地區以午後降雨為主，但相對前幾天沒那麼明顯，主要和颱風外圍沉降有關。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



根據氣象局觀測，卡努今晨2時中心位置在台北東方910公里海面上，中心附近最大風速每秒45公尺，7級風平均暴風半徑280公里。趙竑提到，卡努周一晚間7級風暴風半徑擴大，強度差不多維持這樣，預估今晚到周三清晨有機會發布海上警報，但還要視其移動速度，以及暴風半徑有無再擴大，仍要再觀察。

趙竑說，周三、周四颱風外圍環流影響更明顯，北部有短暫陣雨，降雨時間拉長一些，中南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周五颱風慢慢往北移，慢慢轉強西南風，水氣充足，中南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

趙竑也提醒，今天至周五基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，今日南部沿海亦有長浪發生機率；此外，周四東南部地區有焚風發生機率。

▼卡努未來將大轉彎。（圖／氣象局）

