今起上路「8月新制懶人包」！禁用PLA免洗餐具、亂丟垃圾罰款增高

▲「新青年安心成家房貸」方案上路，是目前市面上最優惠的貸款條件。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

8月新制今（1）日起上路，許多政策都關切你我的荷包，包括財政部祭出「青年安心成家房貸」方案，讓首購族減輕貸款壓力。另外8類場所將禁用「PLA塑膠免洗餐具」包括公部門、學校、百貨、餐飲業等，違規恐挨罰6000元；北市自8/15起亂丟垃圾罰鍰將從1200元升高到3600元。另外衛福部為支持年輕族群心理健康，針對15歲到30歲民眾，推出可3次免費心理諮商，等於省下4800元。健保署也針對肝癌晚期，將免疫加標靶合併療法納入健保給付。

全國性政策新制

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●新青年安心成家房貸

行政院財政部推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（稱為：新青年安心成家房貸、新青安房貸）自8月1日開跑，針對「18歲以上，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，且未使用過舊專案者」，給予全新購屋專案。最高貸款額度從800萬元提升至1000萬元，貸款年限從30年延長至40年、寬限期從3年增加到5年，一段式利率也降至最低1.775%，是市面上最優惠的房貸專案。

●自購修繕住宅貸款利息補貼

內政部今年「自購修繕住宅貸款利息補貼」將於8月1日上午9時～8月31日下午5時開放申請，可和新青年安心成家房貸同時申請。自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；而修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度最高80萬元。

●八類場所禁用PLA免洗餐具

減塑再擴大！環保署公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，8月1日起公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等八大類場所，不得再使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具，目前常見於食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具等，違者可處1200元以上、6000元以下罰款，經限期改善仍未完成改善者，還可按日連續處罰。

▲8類場所禁用PLA免洗餐具。（圖／資料照）

●新冠輕症確診自主健康管理縮短為5天

疾管署針對新冠肺炎陽性個案輕症，原建議「自主健康管理」至自行快篩陰性或距發病日（採檢陽性日）達10天，8月1日起縮短為5天。

●「15～30歲」免費心理諮商

為了協助年輕族群心理健康，衛福部將於8月1日起至明（2024）年7月31日，推出「年輕族群心理健康支持方案」，針對「15歲～30歲」民眾，提供一年3次免費心理諮商。將和全國超過300家機構合作，只要負擔行政費用就可以接受諮商，預期受惠1.8萬人次。一次諮商會補助該機構1600元，民眾等於可以節省4800元的諮商費用，鼓勵出現情緒困擾的年輕族群尋求心理健康服務，強調求助並非弱者表現。

●肝患者免疫加標靶合併療法納入健保

肝癌患者治療福音！由於肝癌長年占據國人癌症10大死因冠亞軍，考量到肝是「沉默的器官」，許多患者被診斷時已是晚期，承受患病壓力及昂貴醫藥費相當負擔，健保署宣布，8月1日起針對符合條件的晚期肝癌患者，將給付免疫療法加標靶藥品的雙標靶療程，粗估2072人可以受惠，每人每年約可省下300萬元醫藥費，較現行支付單用標靶藥品，可延長病人整體存活期約5.8個月。

▲健保通過晚期肝癌標靶藥物，未來患者可進行免疫合併療法。（圖／達志／示意圖）

●行政訴訟新制8/15生效

由於行政訴訟和解率極低，為落實司法改革，司法院公告8月15日起實施行政訴訟新制，正式引入「調解機制」，原則上由調解委員主持調解程序，法官也可以適時主持，以尋求當事人有共識的解決方案，進而達到避免民眾花費過多訴訟成本，也讓行政機關了解民眾不服決定的真正原因、減輕行政法院案件負擔的三贏局面。

地方政策新制

●「北北基桃景點暢遊卡」新增6景點免費

「北北基桃景點暢遊卡」將於8月1日改版上市，兩日劵售價650元、三日劵850元、四日劵1050元，也可以當作一般悠遊卡使用。而景點部分，除了原有的22個北北基景點，再新增桃園6個景點免費玩，包括：台灣客家茶文化館、橫山書法藝術館、大溪老茶廠、埔心牧場、手信霧隱城、富田花園農場，不用購票憑景點暢遊卡即可入場。另外像是Xpark、小人國等人氣景點，可在效期內憑景點暢遊卡享有購票優惠。

▲北北基桃景點暢遊卡景點套票，新加入桃園8大人氣旅遊景點。（圖／桃園市政府提供）

●新竹市社福卡可搭指定火車

新竹市政府為鼓勵長者多多外出走動，核發給長輩的敬老卡與身障者的愛心卡（簡稱社福卡），每月補助600點，可搭乘敬老愛心計程車、公車客運、使用國民運動中心與公立游泳池等，而8月1日起功能再擴大，開放搭乘指定的台鐵列車。持有新竹市社福卡的民眾，只要起迄站為新竹縣及新竹市內20個台鐵站點，即享有單趟最多50點（1點=1元）補助；不過團體列車、觀光列車、普悠瑪、太魯閣、3000型自強號與其他台鐵指定列車，不可搭乘。

●宜蘭通勤月票8/15上路

宜蘭縣將於8月15日起推出750元通勤月票方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵漢本至石城段。此外還有1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道五號客運、台鐵漢本至鶯歌段，悠遊卡、一卡通、愛金卡、TPASS皆可通用。

●新竹市「裝卸貨停車格」智慧開單

考量裝卸貨車格長期遭占用，新竹市自8月1日起，在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，最高可處1200元罰鍰！採取無紙化收費、限貨車停放，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停一小時，停車超過一小時或非貨車停放處，即採取科技執法，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

●台北市亂丟垃圾罰鍰增至3600元

台北市環保局宣布，8月15日起亂丟垃圾罰鍰金額由1200元提高至3600元，最高可處6000元罰鍰，經限期改善仍未完成改善者還可按日連續處罰。亂丟菸蒂、違規廣告物、於路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物、寵物便溺未清、亂吐檳榔汁渣；或是污染地面、水溝、牆壁與其他土地定著物等六大環境污染行為，也將從重處罰。

▲台北市自8月15日起，亂丟垃圾罰鍰金額由1200元提高至3600元。（圖／記者屠惠剛攝）

●斗六市垃圾清運時段減少

雲林縣斗六市清運垃圾時間原為每周一、二、四、五、六，由於清運車輛不足、清潔隊員排休困難，加上民眾對於市容雜亂抱怨頻傳，斗六市公所自8月1日調整清運時間，從5天減少為4天，將於周一、二、四、六定為清運日，周五改為市容整理日，周三、周日維持為休假日。若民眾不方便在垃圾清運時間倒垃圾，可於每周一、二、四、六上午6時30分至晚間9時，周三、五上午6時30分至下午5時30分，自行載至清潔隊，切勿亂丟垃圾。

▲斗六市清潔隊內部調整休假排班，定案為周一、二、四、六共4天清運垃圾。（圖／斗六市公所提供）



●台南青年購屋房貸利息加碼補貼

為減輕台南市青年購屋負擔，台南市政府加碼推出「首次自購住宅貸款利息補貼」，提供一次性6萬元補貼，8月1日～10月31日受理申請。凡身為台南市民，只要家庭成員名下僅持有申請日前兩年內購買並辦理貸款的一戶房屋，或尚未購屋、預計今年12月31日前購屋貸款者，同時家庭成員年所得低於101萬元、每人每月平均所得低於4萬9805元、家庭動產限額302萬元、不動產限額537萬元，就符合申請資格。此補貼可與「新青年安心成家房貸」和「自購住宅貸款利息補貼」同時使用。