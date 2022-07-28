教育部8月新制曝光　高中早自習禁考試、首胎育兒津貼↑至5千

▲8月起新制上路，包括提高育兒津貼、修訂高中生在校作息規定等。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

下週一就是8月1日，教育部也有多項新制度上路，包括提高育兒津貼、降低就學費用（2至未滿6歲）及修訂高中生在校作息規定，例如育兒津貼第1胎由每人每月3500元調高為5千元，第2胎調高為每月6千元，高中生每週全校集會最多1天，每週有4天早自習可自主規劃運用，同時學校不能安排考試或任何測驗。

下週一就是8月1日，政府各單位陸續有新制度上路，教育部則有4項新制上路，在育兒津貼部分，教育部表示，符合育兒津貼請領資格者，今年8月起，第1胎由每人每月從3500 元調高為5000 元，第2胎則調高為每月6000 元，第3胎以上調高為每月7000 元。

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另在降低2至未滿6歲幼兒就學費用部分，教育部表示，8月1日起，就讀「公立幼兒園」每月最多繳1000元，就讀「非營利幼兒園」每月最多繳2000元，就讀「準公共幼兒園」每月最多繳3000元，另第 2 胎以上繳更少，低收、中收入家庭子女「免費」，收費差額由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。

而跟高中生最相關的，莫過於修訂高中生在校作息規定，教育部指出，從下週一起，高中生上午第一節開始上課前，全校集合活動每週至多 1 日，其餘日數由學生自主規劃運用，且不能列出缺席紀錄，也不能實施任何學業成績評量。

此外，教育部表示，8月1日起實施專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則，對編制外專任教師重要權益事項，包括授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均以比照學校編制內專任教師規定為原則，另進一步規定學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。