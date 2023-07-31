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機捷A22老街溪站通車　張善政盼機捷劃入中央運具

▲機捷A22老街溪站通車　

▲機捷A22老街溪站通車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場捷運線A22老街溪站今(31)日通車，巿長張善政強調，雖是一小站，郤是一大步，不論延伸A23站或綠線銜接中壢火車站也邁入新的里程碑，預見機捷搭乘人數上升，必須盡快著手採購新的捷運列車，盼中央支持機捷增購列車計畫，以提升機捷營運品質。

▲機捷A22老街溪站通車　

機捷A22老街溪站位於中壢市區，隨著該站通車，民眾從中壢出發去桃園高鐵站只要15分鐘，到桃園國際機場才30分鐘，快速又便利。A22老街溪站深入中壢區中心點，張巿長鼓勵巿民多多利用捷運，桃園巿政府交通局也規劃完善接駁設施，以車站為中心點，在周邊設置9條公車路線招呼站，計有1A、118、120、703、5081、5623、5623B、L208、171等，採幅射式發車路徑往中壢、楊梅、大園、桃園、蘆竹、平鎮等方向行駛。

其中，171路線原本從中壢火車站到A21環北站，配合A22老街溪站營運，調整為中壢火車站到A22老街溪站，這段路程若持桃園巿民卡搭乘可享免費，171路線還特別延伸到平鎮義民路。

▲機捷A22老街溪站通車　

張善政說，疫情趨緩，國境解封，再加上基北北桃1200通勤票上線，桃園機場捷運線分別在7月14日及7月21日已連兩次突破10萬人次，最難能可貴的是，這兩天都是平時上班日且沿線沒有大型活動帶動搭乘人潮，創下106年營運以來新高記錄，這是一項喜訊。

桃園大眾捷運公司也自4月17日、7月3日、8月1日新增五列晨、昏峰加班車支援，可惜現有31輛列車仍不足以因應乘客量的需求。桃園國際機場第三航廈也將在115年完工啟用，可以預期屆時旅客運量將大幅增加，列車增購已成不可忽視且迫在眉睫的問題。

▲機捷A22老街溪站通車　

張善政希望搭車班距比現有15分鐘再縮短一些，因此，他向中央部會級首長喊話，提撥預算支持桃園機場捷運線增購15輛列車的計劃，以應未來之需提前做準備。

包括：行政院長陳建仁、桃園市長張善政、行政院副院長鄭文燦、行政院發言人林子倫、交通部長王國材、路政司長林福山、鐵道局長伍勝園、議長邱奕勝、桃捷公司董事長沈志藏、立法委員魯明哲、呂玉玲、張育美等人士出席活動。

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