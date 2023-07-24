杜蘇芮颱風逼近　桃園八德農區部份蔬菜已提前採收

▲杜蘇芮颱風逼近，張善政視察八德區農區蔬菜採收。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應杜蘇芮颱風逐漸逼近台灣，桃園市長張善政24日視察八德區農區防災整備情形表示，八德蔬菜產銷班所生產的葉菜類蔬菜，主要供應各大超市，因杜蘇芮颱風即將來襲，提醒所有農友，提前做好農作物災害防範措施，希望本次颱風過境，大家都能安然度過，將損失降至最低。

張市長提及，今日看見部份蔬菜已提前採收，這是相當保險的做法，若農友需提前採收但人手不足，可向「桃園智慧農耕團」請求協助；提醒所有農友，務必提前做好防範準備，若溫室設施有破損的地方，應儘快完成修補，避免颱風來臨時，造成更大的損害；此外，田間灌排水溝也應加強清淤與阻塞物清除，倘有農損發生，也務必拍照存證，以利後續申請相關災損補貼作業。

張市長指出，依氣象局最新預測顯示，杜蘇芮颱風暴風中心原預估從台東登陸，目前路徑比先前往南調整，但颱風外圍環流所挾帶的風雨仍不能掉以輕心，請市民朋友仍要提高警覺，隨時留意天氣預報，並做好防颱準備。

農業局長陳冠義表示，因應杜蘇芮颱風來襲，市府已超前部署加強農作防颱整備，包含透過手機簡訊、LINE訊息，提醒並通知各農漁會及產銷班農友務必密切注意颱風動態，及早採取各項農作物防範措施。陳局長也提及，目前稻米正值採收期，由市府輔導成立的「智慧農耕團」全員出動，在桃園各區協助水稻緊急採收工作。

陳局長說明，為因應颱風來臨前的菜價波動情形，農業局持續與桃園果菜公司密切掌握各項蔬果供應情況，目前本市蔬果供應穩定、價格平穩，必要時將啟動應變措施，釋出冷藏蔬菜滾動式倉儲，以穩定菜價。

包括市議員楊朝偉、市府農業局長陳冠義、水務局長劉振宇、八德區長蔡豊展、桃園果菜公司董事長呂淑真、八德區農會代理總幹事邱振芳 桃園智慧農耕團廖俊融大隊長等均一同視察。