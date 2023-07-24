視察萬安46號演習　張善政：精進災害應變能力提升安全保障

▲張善政視察萬安46號演習。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日前往市府警察局民防管制中心，視察「北部地區軍民聯合防空（萬安46號）演習」表示，俄烏戰爭相當慘烈，現在國際局勢緊張，國人應做好居安思危的準備，並透過各項演練，提升對於可能發生的戰爭、颱風或地震等災害的應變能力，更多一層安全保障。

張市長指出，今日各項演習及情境都非常逼真，不只是為了萬一出現戰爭，而預作準備，多項演練項目也可應用於平時地震、颱風等災害，讓民眾多一層安全保障，無形中也能讓社會體系更加穩定；接著轉往大有國小視導地下室防空疏散避難演練，並到桃園煉油廠視導災害救援演練，最後至桃園區快樂國小，視導戰時災民收容救濟站開設演練。

警察局長吳坤旭表示，112年軍民聯合防空（萬安46號）演習採「有預警、分區同時段」方式實施，桃園屬於北部地區，於今日13時30分至14時進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，民眾須配合警報之發放，就地實施疏散避難演練；另於14時至14時30分在桃園區實施災害救援及戰時災民收容救濟站開設等實作演練，動員民生基礎設施特種防護團，召集軍、憲、警、民力及替代役男，並結合社會團體、民間組織等參演，任務圓滿達成。

包括演習統裁部副統裁官陸軍司令部中將副司令楊基榮、行政院動員會報指導官簡任專門委員何陽徵、動員參謀官吳佳幸中校、內政部警政署專員邱士祺、陸軍司令部動員組長李秉達上校、桃園市後備指揮部指揮官蔡豐全上校、市府警察局長吳坤旭、消防局長龔永信、民政局副局長于建國、桃園區長許敏松均一同視察。