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接彫博案下場慘　冤保母泣：托育站長害死多少家庭！社會局回應了

記者許宥孺／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。蔡姓保母近日淚訴，這兩年暴瘦10多公斤外，也非常自責為什麼當初自己要接下流氓的案子，更控訴當初媒合托育的站長，「要害死多少保母的家庭？」對此，高雄市社會局也做出回應。

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

▲彫博將愛女託給保母照顧，未料2天後身亡，當時他將女兒照片刺在胸口 。（圖／民眾提供）

社會局表示，高雄市有6處居家托育媒合中心，依據家長托育時間協助媒合合適保母，過程中會了解家長的工作時間以確認托育的時間，不會因家長職業而限制媒合。另外，家長送托時需詳加說明送托兒童的身體狀況，讓保母有妥適的照顧計畫以維護孩子的健康安全。

社會局強調，此案是由站長熱心介紹，並非義務也沒有強迫，而是由家屬及保母雙方就環境、托育需求及孩子的健康狀況與保母充分溝通，彼此合意簽定托育契約。

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳梨揭女嬰身亡，網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

蔡姓保母含冤2年後，出面淚訴事發後自己沒辦法睡覺，「我一直很自責，為什麼我要去接流氓的案子，為什麼我要去聽信托育中心仁武站長的話，去接那個流氓？」保母說，站長那時候說女嬰爸爸是刺青師，可是不會出面，作息也正常，是阿公阿嬤會來接小朋友，「當時我有問他，刺青師會不會是流氓？站長回我一句，流氓沒有關係，繳錢正常就好。」

▲▼女嬰保母被私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

▲蔡姓保母當時被雕博率眾私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

保母哽咽質疑仁武站長，「法律已經還我們清白，這兩年你過得好不好？你睡得著嗎？你心裡有一點愧疚沒有？還有資格當站長嗎？你這種媒合方式要害死多少保母的家庭？社會局授權給站長媒合，你不需要把關嗎？把全部責任都丟到保母身上，我們承受得了嗎？法律都還我們清白了，你還覺得我們有錯，以後誰還敢當保母，誰敢當幼教師？」

保母痛訴，自己2年來已經暴瘦10多公斤，對於給家庭帶來的磨難，她一直很自責，這件事害得兒子無法回家住，先生在學校也備受其他老師、家長、學生的異樣眼光，甚至還在網路被指責「這社會病了，殺人嫌疑犯還可以教書」。家裡因為遭到破壞，所以只好搬家，自己不敢外出，事後更換電話，跟朋友們都斷聯。

保母一度哽咽說，自己走不出這件事，所以就會自打嘴巴、撞牆自殘，到現在也還得吃安眠藥過日子，尤其跟自己感情很好的爸爸，先前突然走了，如今只能對著照片說話，也讓她難過不已。直到終於收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，「目前這部分已經告一段落，我們家也付出很嚴重的代價，應該要還我們清白。」

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