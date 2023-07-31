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社會 社會焦點 保障人權

佔停車位賤招畫面曝！機車用鏈條鎖住水溝蓋　台南警方出手了

▲有網友在網路社群PO文分享指出，永康國民路1處剛完工的排水溝旁，有人想以機車佔停車位，更狠地是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在網路社群PO文分享，永康國民路1處剛完工的排水溝旁，有人想以機車佔停車位，更狠的是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO文分享，台南市永康區國民路1處剛完工的排水溝旁，有人想佔停車位，除以機車佔位外，更狠的是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上，永康分局指出，機車鎖在水溝蓋上佔用道路，影響用路人權益與安全，已勸導告知車主限期改善移除，如未依限改善，將依道路交通管理處罰條例第82條告發移除。

▲（圖／翻攝永康大小事，下同）

網友說：「路邊大家的停車位是共同使用的，偏偏一定會有些沒有公德心的人用盡各種方法佔位，最基本的還是停台機車，照片中就是如此，更誇張的是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上，劣根性難改，知道要求對方避免這種行為是不可能，只是跟大家分享，如果遇到無良車主損害我的車我也沒辦法qq」。

▲有網友在網路社群PO文分享指出，永康國民路1處剛完工的排水溝旁，有人想以機車佔停車位，更狠地是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局龍潭所長林伯翰指出，該所轄區永康區國民路67號對面，有機車鎖在水溝蓋上佔用道路，影響用路人權益與安全，派出所已勸導告知車主限期改善移除，如未依限改善，將依道路交通管理處罰條例第82條告發移除。

▲有網友在網路社群PO文分享指出，永康國民路1處剛完工的排水溝旁，有人想以機車佔停車位，更狠地是直接用鏈條鎖在地面的水溝蓋上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局進一步說明，經員警到場處理，機車車籍正常，尚查無違規停車情事，惟以鐵鍊將機車鎖在水溝蓋上行為，應屬道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物行為態樣。82條：有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新台幣1千2百元以上2千4百元以下罰鍰：一、在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物。永康分局呼籲，勿任意於道路設置足以妨礙交通之物，分局將依法辦理。

據了解，台南市路邊停車費率一般是每小時20元，收時間從上午8時至晚上10時止，如以此推論，1天停車14小時需280元，如果真需要長期長時間停車，也有路邊停車月票，1張3千元可買。

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