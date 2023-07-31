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北投驚見潑屎哥！夜歸女巷弄內遭穢物灌頂...他辯「看不順眼」

記者黃宥寧／台北報導

潑屎哥再現？北市北投區33歲陳姓女子在住家附近，突遭陌生男子持裝有不明穢物水桶潑灑頭部、身體，導致其衣物、包包、手錶等物品不僅殘留穢物更散發出刺鼻異味，她當場嚇壞報警處理，警方循線找到陸姓男子，陸男避重就輕指出「就看不順眼」，陳女也稱不認識對方，士林地檢署日前偵結，依妨害自由等罪起訴。

▲▼北投潑屎 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區1名女子深夜遭陌生男子持裝有不明穢物水桶潑灑，警循線找到陸姓男子，但陸男卻僅稱「看不順眼」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，33歲陳姓女子去年6月4日凌晨1時許，在承德路7段280巷6弄突遭陌生男子持裝有穢物水桶潑灑，導致全身充滿濃郁異味，被潑灑到的衣物、帽子、包包、皮夾、眼鏡、書籍等物無法再使用，深深感到恐懼決定報警。

警方循線找到有恐嚇等前科38歲陸姓男子，陸男稱「看不順眼就潑」雙方也都不認識，經陳女回想是否有與人起糾紛，她才突想起，可能是有捲入感情糾紛，和另名女子在打官司，疑遭人狹怨報復，但陸姓男子態度避重就輕，並不承認該說法。

偵查時，陸姓男子坦承犯行，檢方根據現場監視器、潑灑衣物照等，認陸男犯強暴侮辱、毀損等罪；以1個潑灑穢物行為，同時觸犯數罪，為想像競合犯，建請法院以強制罪從重量刑。

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