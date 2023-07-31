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畫布半個籃球場大！展場狂砸389罐彩料　象徵「賺錢最後就撒錢」

記者許宥孺／高雄報導

金馬賓館當代美術館下半年度展出《Leave  A  Message留言》展覽，今(31日)率先亮相最大展間，由御盟集團創辦人邵永添當場創作，在32分鐘內揮灑389罐彩料，完成一幅4200號創作畫布《四季》，約有半個籃球場大，他也親自解釋，在創作過程每一個細節所象徵的意義。

▲▼永添藝術金馬賓館。（圖／記者許宥孺攝）

▲御盟集團創辦人邵永添現地創作半個籃球場大的畫布。（圖／記者許宥孺攝）

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金馬賓館策展內容跨足當代藝術、流行音樂、與視覺設計領域，下半年度特展訴諸「關係」，由執行長邵雅曼策劃展出的《Leave A Message留言》年度計畫，希望透過展覽激起人們珍視生活中那些具有特殊意義的訊息。今日搶先發表亮相的最大展間，在空間約半個籃球場大，由御盟集團創辦人、同時也是在近年擁有藝術家身份的邵永添，直接進行現地創作，目標一個小時內要完成這幅4200號畫作。

▲▼永添藝術金馬賓館。（圖／記者許宥孺攝）

▲邵永添以《四季》為主題，從冬天開始畫到春天，代表凡事「倒吃甘蔗」。（圖／記者許宥孺攝）

時間開始計時，邵永添身穿白色POLO衫、卡其色褲子，身上完全沒有任何防護裝備，只帶著手套就上場，以恣意揮灑的狂野型態不停地往畫布潑灑壓克力顏料，許多賓客急忙穿上雨衣、雨鞋以免遭殃，享受現場DJ播放的音樂，而一旁的畫僮的也沒閒著，忙著擠顏料放進50個泥作用途勺子，讓邵永添以最快的速度完成創作。

這幅4200號畫作《四季》最後在32分鐘內完成，邵永添表示，今天身上穿的衣服別有意義，白襯衫是呼應國、高中時穿的制服，代表著年少輕狂、恣意輕狂的時代；腰帶則是代表過去待過憲兵隊時的紀律；下身則是從業時期常穿的褲子，腳踩的是去年替爸爸服喪穿的鞋子。

▲▼永添藝術金馬賓館。（圖／記者許宥孺攝）

▲邵永添創作方式狂野又奔放，賓客都穿上雨衣以免衣服遭殃。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼永添藝術金馬賓館。（圖／記者許宥孺攝）

▲邵永添坦言自己沒耐性，創作時間非常快，一旁的工作人員忙著擠彩料。（圖／記者許宥孺攝）

邵永添也解釋，這幅《四季》為什麼從冬天開始畫？因此凡事就是「倒吃甘蔗」，做事不要一成不變，到死都要保有天真率性，不要猜疑算計，他創造事業時聽從爸爸的叮嚀，要腳踏實地、365天、四季不斷的工作，「工作到最後就是出來撒錢，賺來的錢不是自己用，而是和大家分享，例如給年輕人一個希望、一個工作」。

原本預計一小時完成的畫作，將近一半的時間就完成，邵永添表示，從沒創作過這麼大幅的畫作，他比較沒耐性，32分鐘就畫完了。而創作過程中，他也幾度調皮的也往畫僮、工作人員的衣服上揮灑顏料，會不會負責幫忙送洗衣服，他笑說：「本來就要有心理準備(被潑顏料)阿！這也是參與畫作的一部分，他們代表了熱情。」

▲▼永添藝術金馬賓館。（圖／記者許宥孺攝）

▲《四季》使用了389罐彩料。（圖／記者許宥孺攝）

邵雅曼說：「日常的溝通都因為生活的必要，然而，靜下心來的時候會發現，其實總有一些牽引著我們的特殊訊息，給予我們很多力量。這些訊息可能是珍貴卻時常被忽略的，像是家人說過的話；也可能是那些你說不明白為什麼要留在身邊的東西。」

▲永添藝術執行長邵雅曼。（圖／記者許宥孺攝）

▲永添藝術執行長邵雅曼。（圖／記者許宥孺攝）

《Leave  A Message留言》展8月9日正式開展，策畫展覽為期一年，展覽內容將隨時間改變，觀眾與展覽所產生的連結，會讓作品再次生長、產生變化，成為參展藝術家創作的內容。來自影視暨文學領域、企業界、當代藝術領域、舞蹈劇場、實驗音樂領域的參展藝術家群 — 吳念真、邵永添、何采柔、周書毅、劉芳一，共同投入了留言展的構成，展覽主視覺更由知名設計師方序中操刀。

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