老有男人要約！妹子疑惑N年　一找到「號碼前主人」傻眼了

▲原PO收到「外約嗎？」的時候，整個一頭霧水。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管車牌或手機號碼，很多人都會想挑有意義的數字。就有女網友表示，她的手機號碼對自己而言，是很有意義的一串號碼，沒想到前主人卻是做外送茶的女生，讓她收過超多次類似「外約嗎？」的訊息，忍不住分享荒謬經歷，無奈直呼「我恨妳！我手機號碼的前主人！」話題引發熱議。

苦主妹在Dcard匿名發文，「我的手機號碼前主人是外送茶」，說她6年前、也就是2017年時，就開始用這個號碼，頭2年都沒什麼狀況，從2019年開始，陸續有人傳類似「外約嗎？」的訊息過來，「當時我還不清楚，他說誰介紹過來是什麼意思，我只跟他說他找錯人了，就沒再傳過來了。」

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直到2021年的暑假，有個男生透過手機號碼加入她的LINE，並問她「還有沒有在服務？」她納悶一問直接傻眼，「他告訴我，他在某個論壇上面看到有在外約，所以過來加。」她也馬上跑去查該論壇，把手機號碼打上去搜尋，「果真有一個跟我手機電話號碼一樣的……」

▲號碼前主人是外送茶妹。（示意圖／記者周亭瑋攝）

後來，她關閉LINE透過手機電話加入好友的功能後，近兩年都沒有再發生類似窘況，沒想到最近又來了，讓她崩潰直呼「怎樣……是兩年一循環喔？」這次對方直接打電話過來，「有未顯示來電之後，又有陌生電話號碼（總共三通，前面兩通隔了半分鐘）」、「一打來就說還有沒有在外約？」

原PO相當無奈，表示這組手機號碼對她來說很有意義，真的不想換掉，如果沒有解決辦法，只能默默忍受了。但她也不禁隔空向前主人怒喊，「我恨妳！我手機號碼的前主人！換了電話號碼，還不從論壇上面把電話號碼下架！」最後還補一句，「是說，那篇介紹文也刊登六年了，找到的人真不容易啊！」並在網友建議下，寫信給論壇客服處理。

貼文曝光後，意外釣出不少過來人，「我有個朋友電話號碼也是，從她國中接到出社會兩三年才結束（終於所有的熟客都知道了）」、「我以前是一直被打來叫便當」、「我也大概接了兩年多的討債電話，才終於讓債主們都知道電話號碼換人了。很多打來都超級凶，結果發現換人了急急忙忙道歉」、「我們公司電話前使用者是汽車旅館，現在也還是常常接到打過來就問，還有房間嗎？」