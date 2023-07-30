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女友跑外送變「外送茶」！傳露奶照羞喊好大　他心痛：恨自己的蠢

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女友換工作，才發現自己變得綠綠的！一名男子抱怨，先前女友離開公司後轉戰跑外送，原本他很支持對方的行為，不過時間久了，2人感情逐漸變淡，看了女方手機才知道，對方跑外送到一半就變成「外送茶」，且一次開價2萬元，讓他相當心痛。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，女友先前因為職業倦怠，離開了工作6年的公司，還說想要轉換跑道，因為不想動用到積蓄，所以找到工作前先去跑外送。一開始他很支持女友，可是過了4個月，對方似乎都不想要找正職工作，還說想要享受這種自由的生活。而女友跑外送確實很勤奮，早上幾乎都跟著他一起出門，還會工作到比他更晚。

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不過時間久了，他也發現自己和女友似乎漸行漸遠，於是看了對方手機，沒想到發現女友傳訊息給陌生男生，說「寶寶～上次說的2萬你ok嘛？」對方一口答應，女友就不斷示愛，還傳了一張露胸性感照，並稱讚對方「很大」，且不斷打情罵俏。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲女友和陌生男的對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看到後當場無言，隨即拿對話紀錄和女友攤牌，對方卻沉默以對，也不坦白說到底拿了多少錢。他見狀無比痛心，認為自己從來沒有虧待對方，也一直很喜歡對方勤儉、規劃未來的模樣，孰料女友現在卻為錢出賣身體，讓他相當心痛，「最可怕的是我卻說不出我恨她，因為我更恨我自己，恨自己的蠢…蠢到愛著她這種人，愛到一個外送茶」。

不少人看到後紛紛表示，「你要不要去驗驗看…有沒有得病之類的」、「趕快分手吧，繼續下去只會更慘，趕快認賠殺出比較好」、「跑外送就是去開發客戶啊」、「就是人變了而已，趕快分一分，找下一個吧」、「其實我覺得去做外送茶沒什麼，就是每個人的價值觀不同而已，重點是欺騙你說去跑外送，才是令人最心寒的」。

還有網友猜測，「你確定你女友是第一次做這種事嗎？搞不好以前就做過了，所以才說要離職，畢竟看她金額開那麼高，應該也不用工作了吧！只是打一次X，要2萬也太貴」、「感覺很熟練欸，應該賺好幾筆了」，也有內行人指出，「這是包養價格，並不是外送茶」、「是包養吧，就是包月的啦，比較划算」。

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