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虎尾科大與長庚科大開發數位醫護　「2023創創AIoT競賽」奪獎

▲虎科大資工系副教授林武杰團隊(左)榮獲「數位照護組」第二名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大電機系副教授林光浩團隊(獎牌左二)榮獲「數位照護組」優選獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際電機電子工程國際學會（IEEE）訊號處理學會（Signal Processing Society）台北分會和中華民國消費電子學會（TCES）共同辦理「2023第7屆創創AIoT競賽」，國立虎尾科技大學聯手長庚科技大學護理系組成跨域醫護研究團隊，奪「數位照護」第2名與優選殊榮。

虎科大由資訊工程系副教授林武杰、電機系副教授林光浩率隊參賽，整合長庚科大護理系研究能量，在全國逾35間大專院校130件餘件作品中脫穎而出，榮獲「數位照護組」第2名與優選殊榮。

資工系林武杰副教授團隊得獎作品「步態異常檢測-以北溪、月眉社區場域實踐為例」應用步態檢測導入步態異常的鑒別診斷，可提早偵測步態問題，即時導入神經或骨科醫師支援，通過綜合分析進行術後與復健狀況的評估。

電機系林光浩副教授團隊優選作品「居家智能藥櫃」藥櫃具備防潮與冷藏、以及紀錄藥物取用時間及次數的功能，可有效協助長者解決錯誤用藥的問題。

此次競賽透過半導體與科技企業提供軟硬體，並依實務情境需求為競賽命題，鼓勵學生與跨領域隊友合作，深入了解實際產業的需求和挑戰，協助年輕學子將創新思維融於AIoT科技中，開發出具備發展潛力的智慧應用，解決產業痛點，強化良好社會照護能量。

▲虎科大資工系副教授林武杰團隊(左)榮獲「數位照護組」第二名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大資工系副教授林武杰團隊(左)榮獲「數位照護組」第二名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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