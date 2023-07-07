▲長庚科大每年為社會培育10%的護理新進人才。（圖／長庚科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

長庚科大7日表示，英國泰晤士高等教育(THE)公佈「2023全球最佳年輕大學排名」，以全球近千所校齡50年以下的大學進行評比，台灣共有18所大學上榜。長庚科技大學在此次評比中，以產學收入、論文引用等多方面優秀表現，再度蟬聯私立科技大學第一名，全國第7名，全球401-500名，表現亮眼。

長庚科技大學范君瑜校長榮幸的表示，長庚科大是創辦人王永慶先生以回饋社會的宗旨所創立，每年為社會培育10%的護理新進人才。能不斷的獲得國內外排名的殊榮，不僅是對長庚科大全校師生的肯定，更是對學校的一種鞭策。未來長庚科技大學也將繼續發揮大學影響力，持續為社會培養健康照護人才。



▲2023全球最佳年輕大學排名，長庚科大蟬聯私立科大第一名。（圖／長庚科大提供）

長庚科大除了蟬聯國際排名之外，在國內大學排名中亦是名列前茅。今年年初，長庚科大也於《大學問》百大熱門科系榜單中，以護理系、化妝品應用系與保健營養系三大科系獲選最熱門的50個校系。而校友方面，今年五月更是有三名校友榮獲2023台灣傑出護理人員獎。顯現長庚科大在教學研究與接軌國際等面向，均已達到國際水準。