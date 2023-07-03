虎尾科大23名航空維修工程師結訓　獲聯合、星宇與華航錄取

▲虎科大攜手航空企業共同育才，左起為聯合航空修護督導李志鴻、虎科航修中心主任劉昇祥與星宇航空協理王志愷。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學航空維修訓練中心辦理「第4屆航空器維修工程師CAT B1.1證照檢定班結業儀式」，該屆虎科大航空維修學士學位學程完訓結業工程師共計23位，學位與證照訓練雙軌並行的嚴謹培訓課程深獲業界肯定，23位工程師均獲得聯合、星宇與中華等航空企業錄取。

虎尾科技大學校長張信良表示，虎科大刻正於高鐵校區興建國際航空維修大樓，預訂於2025年上半年落成啟用，配合航空維修中心訓練課程，將來可以提供國內更完善的考照示範場域，以及更嚴謹的航空維修人才培訓，來保證國家的飛航安全。未來亦將擴大招生範圍至東南亞國家，期許虎科大航空維修中心成為亞洲首屈一指的航空維修人才訓練基地。

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民航局簡任技正耿驊指出，虎科大高鐵校區即將啟用的新棚廠與新設備，配合學校未來招生與南向政策發展，是相當有助益的空間，能進一步推動航空維修訓練業務，民航局也會在法規、訓練程序與輔導層面來互相配合。

星宇航空協理王志愷表示，星宇航空從成立到開航之後，跟虎科大一直有良好聯繫，目前共有二十位虎科畢業生在公司服務，都有很好的表現與能力，超乎預期，這屆也有十多位學生將在結業服完兵役後就職，其並勉勵學生出社會後也能保有對飛機的熱情，把飛航安全作為職志來努力。

聯合航空修護督導李志鴻表示，因應聯合今年5月進行777-300ER的A Check，招攬34位新進人員，其中有20位來自虎科大，錄取率很高，並肯定虎科大學生皆是即戰力，未來也會跟虎科大持續合作。

▲虎科大航空維修工程師畢業即就業，已獲聯合、星宇與中華等航空企業錄取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）